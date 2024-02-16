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Konut Satışlarında Sert Düşüş: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı!

Konut Satışlarında Sert Düşüş: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 11:05

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2024 Ocak ayında yıllık yüzde 17,8, aylık bazda yüzde 42,04 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2024 Ocak ayında yıllık yüzde 17,8, aylık bazda yüzde 42,04 azaldı.

İstanbul konut satışında %16,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u %8,4 pay ile Ankara, %6,5 pay ile Antalya izledi.

İstanbul konut satışında %16,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u %8,4 pay ile Ankara, %6,5 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalırken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalırken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalırken, toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el (sıfır) konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalırken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu.

Türkiye genelinde ilk el (sıfır) konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalırken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 azalış gösterirken, toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalırken, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı Antalya alırken, Antalya'yı İstanbul ve Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalırken, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı Antalya alırken, Antalya'yı İstanbul ve Mersin izledi.
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Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla İran, Ukrayna, Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla İran, Ukrayna, Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.
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