Konut Satışlarında Sert Düşüş: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı!
Konut Satışlarında Sert Düşüş: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı!
Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2024 Ocak ayında yıllık yüzde 17,8, aylık bazda yüzde 42,04 azaldı.
İstanbul konut satışında %16,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u %8,4 pay ile Ankara, %6,5 pay ile Antalya izledi.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalırken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ilk el (sıfır) konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalırken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalırken, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı Antalya alırken, Antalya'yı İstanbul ve Mersin izledi.
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Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla İran, Ukrayna, Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.
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