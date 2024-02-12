İşverenlerin Çalışanlarla İmtihanı: Maliyet ve Pazar Hesaplarında "İşgücü" Öne Çıkıyor!
İşverenlerin Çalışanlarla İmtihanı: Maliyet ve Pazar Hesaplarında "İşgücü" Öne Çıkıyor!
İhracatçının sürekli dolar üzerinden asgari ücret hesabı yapmasına alışmışken, işverenlerin pazar ve maliyet hesaplarında çalışanlar nasıl öne çıktı?
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Türkiye'de 2021 yılı sonlarından bu yana yükselen enflasyonla birlikte yüksek maaş artışları da görülüyor. TL'nin değer kaybının da eklendiği ortamda, çalışan zamlara rağmen alım gücünü kaybederken, patronlar da maaş oranları karşısında dolar hesabı yapıyor.
Alım gücündeki düşüş ise dolar bazındaki yükselişin yanından geçmiyor. Dolar tarafında asgari ücretin yükselişi çalışanın refahını sağlamadığı gibi, ücret dengesizlikleri de dikkatleri çekiyor.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, "Türkiye eleman ithal edebilir" dedi.
"Sistemi gözden geçirmemiz gerekiyor."
"Ne işte ne okulda" diye tabir edilen "NEET" (Not in Education, Employment or Training) gençlerin sayısı Türkiye'de 3 milyonu bulurken, Avdagiç, bu gençlerin kazanılması gerektiğini savundu.
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İnşaat sektöründe de benzer sıkıntılar uzun süredir gündemden düşmüyor.
Maaşlarda dengesizlik!
"Türk sermayesi yurtdışına kaçıyor gibi lanse ediliyor. Bence öyle bir durum yok."
"Yapay zeka, ucuz işçilik rekabetini yok edecek."
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