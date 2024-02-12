İşverenlerin Çalışanlarla İmtihanı: Maliyet ve Pazar Hesaplarında "İşgücü" Öne Çıkıyor!

2021 yılında 2 bin 825 TL olan asgari ücret 2024 yılına geldiğimizde 17 bin 2 TL oldu. Türkiye'de asgari ücret, ortalama maaşa dönüşürken, 2021 yılında yıl başında 380 dolar olan asgari ücret, yıl sonunda 213 dolar olmuştu.

TL'deki değer kaybı sürdükçe enflasyondaki yükseliş de hızlanırken, 2024 yılında asgari ücret dolar bazında 554 birim olsa da, 2021 başında yüzde 15 sınırında olan enflasyon, yüzde 65 sınırında ve beklentiler önümüzdeki aylarda daha da artacağı yönünde oluşuyor.