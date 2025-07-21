Mercedes 223 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Gaz Jeneratörü Patlayabilir

Alman otomobil markası Mercedes-Benz, hava yastığı sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağırma kararı aldı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu araçların 60 bin 246’sı Almanya’da bulunuyor.

Geri çağırma, Aralık 2002 ile Şubat 2006 tarihleri arasında üretilen Viano ve Vito model van araçları kapsıyor. Açıklamada, bu modellerde meydana gelebilecek bir kaza anında hava yastığının açılmasıyla yolcuların zarar görebileceği ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre ise daha ciddi bir risk söz konusu. Araçlarda kaza sırasında hava yastığını şişiren gaz jeneratörünün patlayabileceği, bu nedenle hava yastığının görevini yerine getiremeyeceği ve parçalanan jeneratörün yolculara zarar verebileceği bildirildi.