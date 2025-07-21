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Mercedes 223 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Gaz Jeneratörü Patlayabilir

Mercedes 223 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Gaz Jeneratörü Patlayabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 14:33

Dünyanın önde gelen otomobil devi Mercedes, dünya çapında 223 bin ticari aracı için yeni bir karar aldı. Araçlarda gaz jeneratörünün patlama riski olduğu belirtildi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre bu araçlardan 60 bin 246'sı Almanya'da bulunuyor. Araçların geri çağrılma sebebi ise 'olası kazalarda hava yastığının açıldığı sırada gaz jeneratörünün patlama tehlikesi' olarak açıklandı.

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Otomobil devi Mercedes'ten binlerce otomobili için karar.

Otomobil devi Mercedes'ten binlerce otomobili için karar.

Alman otomobil markası Mercedes-Benz, hava yastığı sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağırma kararı aldı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu araçların 60 bin 246’sı Almanya’da bulunuyor.

Geri çağırma, Aralık 2002 ile Şubat 2006 tarihleri arasında üretilen Viano ve Vito model van araçları kapsıyor. Açıklamada, bu modellerde meydana gelebilecek bir kaza anında hava yastığının açılmasıyla yolcuların zarar görebileceği ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre ise daha ciddi bir risk söz konusu.  Araçlarda kaza sırasında hava yastığını şişiren gaz jeneratörünün patlayabileceği, bu nedenle hava yastığının görevini yerine getiremeyeceği ve parçalanan jeneratörün yolculara zarar verebileceği bildirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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