Mercedes 223 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Gaz Jeneratörü Patlayabilir
Dünyanın önde gelen otomobil devi Mercedes, dünya çapında 223 bin ticari aracı için yeni bir karar aldı. Araçlarda gaz jeneratörünün patlama riski olduğu belirtildi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre bu araçlardan 60 bin 246'sı Almanya'da bulunuyor. Araçların geri çağrılma sebebi ise 'olası kazalarda hava yastığının açıldığı sırada gaz jeneratörünün patlama tehlikesi' olarak açıklandı.
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Otomobil devi Mercedes'ten binlerce otomobili için karar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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