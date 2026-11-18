Avrupa kupalarının Türkiye yayın haklarını 4 yıllığına 328 milyon euroya alan Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, 343Digital YouTube kanalına yaptığı açıklamada futbol aboneliğinin fiyatına dair ipucu verdi. Ilıcalı, 'Fiyatı ne olacak diyorsak, 2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum' dedi.

Big Mac Menü'nün bugünkü 500 TL'lik fiyatıyla hesaplandığında iki menü 1.000 TL ediyor. Ilıcalı net bir abonelik ücreti açıklamadı. Exxen'in Avrupa kupalarını yayınlayacağı dönem 2027-2028 sezonunda başlayacak.