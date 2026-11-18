Big Mac Menü Kaç TL? 2026 Güncel McDonald's Big Mac Fiyatları
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Acun Ilıcalı'nın Exxen aboneliği için yaptığı 'iki Big Mac menüsü parası' benzetmesi, gözleri Big Mac fiyatlarına çevirdi. McDonald's Türkiye'nin online sipariş sitesinde 18 Kasım 2026 itibarıyla Big Mac Menü fiyatı 500 TL olarak görünüyor. Tek Big Mac ise 410 TL'ye satılıyor. Ilıcalı'nın örneği bugünkü fiyatla 1.000 TL'ye denk geliyor.
2026 Big Mac Menü Kaç TL?
Acun Ilıcalı'nın benzetmesi bugünkü fiyatla 1.000 TL ediyor
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