Ne Denedilerse Olmadı: Meksika'da Alev Alan Motoru En Sonunda ''Kola'' Söndürmeyi Başardı!

Elektrikli aletlerin kullanımında birçok aksaklık yaşanabileceği bilenen bir gerçektir. Kısa devre yaşanması, alev alması gibi durumlar kötü sonuçlara yol açabilir. Buna ek olarak elektrikli bir cihaz, alet veya taşıtın alevlenmesi durumunda su ile söndürme yöntemi kullanılmamalıdır.