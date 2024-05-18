Ne Denedilerse Olmadı: Meksika'da Alev Alan Motoru En Sonunda ''Kola'' Söndürmeyi Başardı!

Elektrikli aletlerin kullanımında birçok aksaklık yaşanabileceği bilenen bir gerçektir. Kısa devre yaşanması, alev alması gibi durumlar kötü sonuçlara yol açabilir. Buna ek olarak elektrikli bir cihaz, alet veya taşıtın alevlenmesi durumunda su ile söndürme yöntemi kullanılmamalıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Meksika'da vatandaşlar yolun ortasında aniden alevlenen motoru öncelikle kova kova suyla söndürmeyi denedi. Değişen bir şey olmadı.
Daha sonra başka bir vatandaş elindeki kola şişesiyle duruma hemen müdahale etti ve yangını söndürmeyi başardı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın