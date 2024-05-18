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Ne Denedilerse Olmadı: Meksika'da Alev Alan Motoru En Sonunda ''Kola'' Söndürmeyi Başardı!

Ne Denedilerse Olmadı: Meksika'da Alev Alan Motoru En Sonunda ''Kola'' Söndürmeyi Başardı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 11:16

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Elektrikli aletlerin kullanımında birçok aksaklık yaşanabileceği bilenen bir gerçektir. Kısa devre yaşanması, alev alması gibi durumlar kötü sonuçlara yol açabilir. Buna ek olarak elektrikli bir cihaz, alet veya taşıtın alevlenmesi durumunda su ile söndürme yöntemi kullanılmamalıdır.

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Meksika'da vatandaşlar yolun ortasında aniden alevlenen motoru öncelikle kova kova suyla söndürmeyi denedi. Değişen bir şey olmadı.

Meksika'da vatandaşlar yolun ortasında aniden alevlenen motoru öncelikle kova kova suyla söndürmeyi denedi. Değişen bir şey olmadı.

Daha sonra başka bir vatandaş elindeki kola şişesiyle duruma hemen müdahale etti ve yangını söndürmeyi başardı.

Daha sonra başka bir vatandaş elindeki kola şişesiyle duruma hemen müdahale etti ve yangını söndürmeyi başardı.

İşte o anlar;

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