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Karne Gününü Bekleyen Öğrencileri İlgilendiriyor! MEB'den Son Hafta Planı, Tüm Okullarda Geçerli Olacak!

Karne Gününü Bekleyen Öğrencileri İlgilendiriyor! MEB'den Son Hafta Planı, Tüm Okullarda Geçerli Olacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 09.06.2024 - 16:00

Milyonlarca öğrenci yakın zamanda karnelerini alacak ve ardından koca bir yaz tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre okulların kapanacağı tarih ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç günü netleşti. Peki son hafta ders işlenecek mi? İşte tüm detaylar...

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Karneler Ne Zaman Verilecek?

Karneler Ne Zaman Verilecek?

11 Eylül 2023 Pazartesi açılan okullar 14 Haziran 2024 tarihinde kapanacak. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar Cuma günü karnelerini alacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Böylece yaz tatili süresi de okulların açılacağı tarih de belli oldu.

Takvime Göre Öğrenciler Toplam 2 Ay 26 Gün Tatil Yapmış Olacak.

Takvime Göre Öğrenciler Toplam 2 Ay 26 Gün Tatil Yapmış Olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda Birinci Dönem 9 Eylül 2024 Tarihinde Başlayacak.

Okullarda Birinci Dönem 9 Eylül 2024 Tarihinde Başlayacak.

İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci Dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi Başlayacak.

İkinci Dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi Başlayacak.

İkinci ara tatil 31 Mart- 4 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

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Okullarda Son Hafta Ders İşlenecek mi?

Okullarda Son Hafta Ders İşlenecek mi?

Öğrenci ve velilerin her sene en çok merak ettiği konulardan biri de okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceği oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son hafta ile ilgili kılavuz yayımlandı.

Son Hafta Yıl Sonu Faaliyet Haftası Uygulaması Kapsamında Çeşitli Etkinliklerle Geçecek.

Son Hafta Yıl Sonu Faaliyet Haftası Uygulaması Kapsamında Çeşitli Etkinliklerle Geçecek.

İşte gün gün, saat saat yapılacak etkinlikler;

Pazartesi

Pazartesi

  • 09:00 - 10:00 Bilgi Yarışması

  • 11:00 Takas Saati

  • 12:00: Yıl Sonu Kermesi

  • 13:00 Yetenek Paylaşım Saati

  • 16:00 Görsel, Sanat, Bilim ve Spor Saati

Salı

Salı

  • Dilimizin Zenginlikleri: Hitabet Oyunları

  • Bir Derdim Var Saati

  • Öğle Arası

  • Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri

  • Komedi Saati

Çarşamba

Çarşamba

  • Dilimizin Zenginlikleri: Kelime Oyunları

  • Oyun Saati

  • Öğle Arası

  • Oyun Saati

  • Yıl sonu Gösterileri

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Perşembe

Perşembe
  • Gezi ve Piknik Günü

Bakan Tekin Açıkladı: Yeni Müfredatta Neler Olacak?

Bakan Tekin Açıkladı: Yeni Müfredatta Neler Olacak?

Öte yandan bir önceki gün katıldığı Uzayda Hayat isimli kısa hikaye yarışması ödül töreni sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılındaki değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

Bakan Tekin, ''Beceri temelli bir eğitim-öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.'' dedi.

Bakan Tekin, ''Beceri temelli bir eğitim-öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.'' dedi.

Tekin açıklamasının devamında, ''2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri ve becerileri edinebilecekleri, edindikleri becerileri sosyal hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayata geçirmiş olduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bu model, bütün bu süreci içine alan bir mantıkla hazırlandı.'' şeklinde konuştu.

Yeni Müfredat Hangi Sınıfları Kapsayacak?

Yeni Müfredat Hangi Sınıfları Kapsayacak?

Bakan Tekin son olarak, müfredat değişikliğinin çok kapsamlı olduğunu belirterek, ''Her kademenin ilk sınıfı, okul öncesi, 1,5 ve 9'uncu sınıflarda önümüzdeki Eylül ayından itibaren bahsettiğim kademe başlangıçlarında uygulanmaya başlayacak.'' bilgisini paylaştı.

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