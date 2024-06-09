Karne Gününü Bekleyen Öğrencileri İlgilendiriyor! MEB'den Son Hafta Planı, Tüm Okullarda Geçerli Olacak!
Karne Gününü Bekleyen Öğrencileri İlgilendiriyor! MEB'den Son Hafta Planı, Tüm Okullarda Geçerli Olacak!
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Karneler Ne Zaman Verilecek?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı
Takvime Göre Öğrenciler Toplam 2 Ay 26 Gün Tatil Yapmış Olacak.
Okullarda Birinci Dönem 9 Eylül 2024 Tarihinde Başlayacak.
İkinci Dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi Başlayacak.
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Okullarda Son Hafta Ders İşlenecek mi?
Son Hafta Yıl Sonu Faaliyet Haftası Uygulaması Kapsamında Çeşitli Etkinliklerle Geçecek.
Pazartesi
Salı
Çarşamba
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Perşembe
Bakan Tekin Açıkladı: Yeni Müfredatta Neler Olacak?
Bakan Tekin, ''Beceri temelli bir eğitim-öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.'' dedi.
Yeni Müfredat Hangi Sınıfları Kapsayacak?
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