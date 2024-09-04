McDonalds'ın Monopoly Oyunundan Tam 24 Milyon Dolar Çalan Polis: Jerome Jacobson

İlk adımda tanıdığı insanlara bu oyun parçalarını veriyordu ancak daha sonra mafya üyeleri, falcılar ve hatta kilise liderleri gibi geniş bir ağa yayıldı.

Jerry, kazanan parçaları gizlice çalarak başkalarına sattı ve bu işten milyonlarca dolar kazandı.