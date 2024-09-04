McDonalds'ın Monopoly Oyunundan Tam 24 Milyon Dolar Çalan Polis: Jerome Jacobson
McDonalds'ın Monopoly Oyunundan Tam 24 Milyon Dolar Çalan Polis: Jerome Jacobson
McDonald's'ın meşhur Monopoly oyunu, yıllardır milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Ancak oyun, on yıldan fazla süredir gizli bir dolandırıcılıkla yönetiliyordu. Peki, bu devasa hırsızlığın arkasında kim vardı?
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Bir gün FBI’ın Jacksonville ofisine gelen gizemli bir telefon, McDonald's Monopoly oyununda bir şeylerin yanlış olduğunu bildiriyordu.
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McDonald's'ın Monopoly oyunu 1987'de başladı ve her yıl milyonlarca dolarlık ödüller veriyordu. Ancak oyunun güvenliğini sağlamakla görevli Jerome Jacobson, kazanan oyun parçalarını çalmaya başladı.
Jerry, mafya üyeleriyle bağlantılar kurarak oyun parçalarını satarak büyük kazançlar elde etti.
Jerry, kazanan oyun parçalarını sistemli bir şekilde çalarak sahte kazananlar oluşturdu.
FBI, büyük bir operasyon düzenleyerek Jerry ve suç ortaklarını yakalamayı başardı.
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