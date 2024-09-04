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McDonalds'ın Monopoly Oyunundan Tam 24 Milyon Dolar Çalan Polis: Jerome Jacobson

McDonalds'ın Monopoly Oyunundan Tam 24 Milyon Dolar Çalan Polis: Jerome Jacobson

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.09.2024 - 14:32

McDonald's'ın meşhur Monopoly oyunu, yıllardır milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Ancak oyun, on yıldan fazla süredir gizli bir dolandırıcılıkla yönetiliyordu. Peki, bu devasa hırsızlığın arkasında kim vardı?

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Bir gün FBI’ın Jacksonville ofisine gelen gizemli bir telefon, McDonald's Monopoly oyununda bir şeylerin yanlış olduğunu bildiriyordu.

Bir gün FBI’ın Jacksonville ofisine gelen gizemli bir telefon, McDonald's Monopoly oyununda bir şeylerin yanlış olduğunu bildiriyordu.

Arayan kişi, büyük ödülleri kazanan üç kişinin birbirine akraba olduğunu söylüyordu. Bu olağandışı bağlantılar, FBI'ı harekete geçirdi.

McDonald's'ın Monopoly oyunu 1987'de başladı ve her yıl milyonlarca dolarlık ödüller veriyordu. Ancak oyunun güvenliğini sağlamakla görevli Jerome Jacobson, kazanan oyun parçalarını çalmaya başladı.

McDonald's'ın Monopoly oyunu 1987'de başladı ve her yıl milyonlarca dolarlık ödüller veriyordu. Ancak oyunun güvenliğini sağlamakla görevli Jerome Jacobson, kazanan oyun parçalarını çalmaya başladı.

İlk başta yakın çevresine yardım eden Jerry, kısa süre sonra bu işi büyük bir dolandırıcılık ağına dönüştürdü.

Jerry, mafya üyeleriyle bağlantılar kurarak oyun parçalarını satarak büyük kazançlar elde etti.

Jerry, mafya üyeleriyle bağlantılar kurarak oyun parçalarını satarak büyük kazançlar elde etti.

Hatta medyumlara ve falcılara danışarak işlerini daha da genişletti. Bir yandan McDonald's milyonlarca dolar kaybederken Jerry, lüks içinde yaşıyordu

Jerry, kazanan oyun parçalarını sistemli bir şekilde çalarak sahte kazananlar oluşturdu.

Jerry, kazanan oyun parçalarını sistemli bir şekilde çalarak sahte kazananlar oluşturdu.

İlk adımda tanıdığı insanlara bu oyun parçalarını veriyordu ancak daha sonra mafya üyeleri, falcılar ve hatta kilise liderleri gibi geniş bir ağa yayıldı.

Jerry, kazanan parçaları gizlice çalarak başkalarına sattı ve bu işten milyonlarca dolar kazandı.

FBI, büyük bir operasyon düzenleyerek Jerry ve suç ortaklarını yakalamayı başardı.

FBI, büyük bir operasyon düzenleyerek Jerry ve suç ortaklarını yakalamayı başardı.

50’den fazla kişi tutuklandı, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. 

Ancak Jerry, sadece 37 aylık hapis cezası alarak bu devasa hırsızlıktan kurtuldu.

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