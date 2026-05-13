article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mayıs 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

Mayıs 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 12:48

BMW Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MINI, Mayıs 2026’ya özel güncellenen fiyat listesini ve kampanya detaylarını paylaştı. Şıklığı, go-kart hissi veren sürüş deneyimini ve modern teknolojiyi harmanlayan marka; özellikle tamamen elektrikli Countryman E ve ikonik MINI Cooper modelleriyle bu bahar da enerjisini yollara yansıtıyor. Modernize edilen iç mekan tasarımı ve sürdürülebilir mobilite vizyonuyla MINI, Mayıs ayında hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda tarzından ödün vermeyenleri bekliyor.

Peki, 3 Kapılı ve 5 Kapılı MINI Cooper, Cabrio ve tamamen yenilenen Countryman modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın güncel rakamları ve öne çıkan fırsatları.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MINI Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

MINI Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

MINI Türkiye, 1 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatları'nı duyurdu. Listede özellikle tamamen elektrikli modellerdeki rekabetçi fiyatlandırma dikkat çekiyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar, MINI'nin resmi internet sitesinden alınan verilere dayanmaktadır. Rakamlar; seçilen donanım paketlerine, renk seçeneklerine, opsiyonel eklemelere, dönemsel kampanyalara ve yetkili satıcıların stok durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Tamamen Elektrikli MINI Countryman Fiyat Listesi Mayıs 2026

Tamamen Elektrikli MINI Countryman Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured - 2.493.300 TL 

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 John Cooper Works - 4.250.100 TL 

MINI Countryman SE ALL4 Fiyat Listesi

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works - 5.533.400 TL

Yeni MINI Countryman C Fiyat Listesi Mayıs 2026

Yeni MINI Countryman C Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Dark Edition 3.780.100 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Favoured 3.780.100 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Trail Edition 4.400.700 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 John Cooper Works 4.800.100 TL 

MINI Countryman S ALL4 Fiyat Listesi 

  • MINI Countryman S ALL4 Mild Hybrid - Benzin 1998 / 204 + 20 John Cooper Works - 6.451.100 TL

  • MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Benzin 1998 / 300 John Cooper Works - 6.999.600 TL

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Fiyat Listesi Mayıs 2026

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Fiyat Listesi Mayıs 2026
  • MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Benzin 1998 / 300 John Cooper Works - 6.999.600 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın