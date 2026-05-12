MG Fiyat Listesi Mayıs 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 10:19

1924 yılında otomotiv dünyasına adım atan ve 'Morris Garages' ismiyle efsaneleşen MG, spor otomobil mirasından aldığı ilhamı 2026 yılının teknolojisiyle birleştiriyor. 1933 yılında kırdığı hız rekorlarından 2007 yılında SAIC Motor bünyesine katılmasına kadar geçen süreçte prestijini her zaman koruyan marka, bugün Avrupa’nın ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen otomobil isimlerinden biri haline geldi.

Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listesi ve özellikle MG4, Yeni HS, MG7 ve Marvel R modellerinde sunulan bahar kampanyaları, yeni nesil bir sürüş deneyimi arayan otomobilseverlerin odağında. İşte MG’nin Mayıs ayına özel güncel rakamları ve öne çıkan fırsatları.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
MG Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik dereceleriyle SUV ve hatchback segmentinde güven tazeleyen MG, Mayıs ayında 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ile dikkat çekiyor. Markanın özellikle Şubat ayında piyasaya sürdüğü ve hibrit teknolojisindeki iddiasını kanıtlayan MG ZS Hybrid+ modeli, bu kez Mayıs ayına özel avantajlı fiyatlarıyla alıcının beğenisine sunuluyor.

Uyarı: Aşağıdaki fiyatlar MG markası tarafından duyurulan anahtar teslim fiyatlardır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bu rakamlar; dönemsel kampanyalar, sınırlı sayıdaki stok teklifleri, seçilecek ek opsiyonel donanımlar ve ödeme yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS Hybrid Luxury Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat - 2.385.000 TL 

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat - 2.580.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.385.000 TL 

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat - 2.540.000 TL

  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat - 2.650.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.540.000 TL

MG HS Hybrid+ Luxury Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2025 - Fiyat - 3.150.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.995.000 TL 

  • MG HS Hybrid+ Luxury Hibrit - Model Yılı 2026 - Fiyat - 3.240.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 3.120.000 TL

MG HS Luxury Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat - 2.540.000 

  • MG HS Luxury Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat - 2.695.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.610.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • MG7 Excellence Benzin - Model Yılı 2025 - Fiyat - 3.105.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.855.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - Model Yılı 2026 - Fiyat - 3.210.000 — Mayıs Ayına Özel Kampanyalı Fiyat: 2.995.000 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
