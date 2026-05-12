Mayıs 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 10:19

Fransız lüks otomobil dünyasının temsilcisi DS Automobiles, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncellenmiş fiyat listesini ve 'Savoir-Faire' (ustalık) felsefesini yansıtan kampanya detaylarını paylaştı. 2009 yılında Citroën’in lüks segmenti olarak doğan, 2014’te bağımsız bir marka kimliği kazanan DS; bugün Stellantis çatısı altında zarafet, teknoloji ve konforu bir araya getirmeye devam ediyor.

Son yıllarda otomobillerini yeniden şekillendiren marka, performansı kadar cazip fiyatlarıyla da Türkiye'deki otomobilseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, DS'nin 4, 7 ve 9 modellerinin Mayıs ayı fiyatları ne oldu?

İşte güncel rakamlar.

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

DS, Mayıs ayı itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Markanın kompakt segmentteki iddialı oyuncusu yeni DS N°4 (DS 4) ve DS 7 bu ay da dikkatleri üzerine çekmeye hazır! 

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar, DS Automobiles tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinden alınan rakamlar; seçilen donanım paketlerine, metalik renk tercihlerine, dönemsel kampanyalara ve ödeme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

DS N°4 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.070.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Mayıs 2026

DS 7 modelinin bu ay öne çıkan dizel seçeneklerinin fiyatları geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2026) 4.189.850 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
