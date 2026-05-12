Haberler
Yaşam
Otomobil
Mayıs 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
12.05.2026 - 10:19

Çinli otomotiv devi Chery'nin üst segment ve teknoloji odaklı alt markaları olan OMODA ve JAECOO, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncel fiyat listelerini paylaştı. 2025 yılında Türkiye pazarında yakaladığı rekor satış başarısıyla SUV segmentinde dengeleri değiştiren grup, bu bahar döneminde off-road yeteneklerini Jaecoo 7 ile fütüristik tasarımı ise Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 modelleriyle sergiliyor.

Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve markanın yeni amiral gemisi Omoda 7 modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özelliklerine dair merak edilenler.

OMODA & JAECOO Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

Chery Otomobil Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından duyurulan ve 1 Mayıs itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları', markanın resmi satış ağında yerini aldı. Off-road tutkunlarının favorisi olan Jaecoo 7'nin güncel fiyat listesinin yanı sıra, genç neslin gözdesi Omoda serisindeki rakamlar da dikkatleri üzerine çekti.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Omoda ve Jaecoo markalarının resmi internet sitesinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Rakamlar; stok durumuna, Mayıs ayına özel düzenlenen bölgesel promosyonlara, ödeme seçeneklerine ve ek donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Omoda 7 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.680.000 TL

Omoda 5 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 1.999.000 TL

Jaecoo 7 Revive Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Mayıs Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.390.000 TL
  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.660.000 TL

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Omoda ve Jaecoo ailesi, sadece fiyatlarıyla değil, sundukları benzersiz teknik özelliklerle de rakiplerinden ayrılıyor.

Omoda 5'in Özellikleri: 

Genç ve teknoloji meraklısı kullanıcılar için tasarlanan Omoda 5, sürücüyü saran spor koltukları ve 64 farklı renkte ambiyans aydınlatmasıyla kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Sony imzalı ses sistemi, 50W kablosuz hızlı şarj ve sezgisel dijital ekranlar, sürüşü bir multimedya deneyimine dönüştürüyor. Güvenlik tarafında ise 7 hava yastığı ve yüksek dayanımlı çelik gövdesiyle Euro NCAP hedeflerini zirvede tutuyor.

Omoda 7'nin Özellikleri: 

Daha büyük ve daha iddialı bir SUV arayanlar için geliştirilen Omoda 7, 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı ile otomobil dünyasında bir ilke imza atıyor. Çok bölgeli ses deneyimi ve 540 derecelik gelişmiş kamera sistemiyle donatılan araç, 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonuyla otonom sürüşe en yakın deneyimi vadediyor.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
