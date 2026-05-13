Mayıs 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 12:49

Otomobil dünyasına girdiği andan itibaren sıradanlığa başkaldıran tasarımı ve performans odaklı genleriyle fark yaratan Cupra, 2026 yılının Mayıs ayı için güncellenmiş fiyat listesini ve özel kampanya detaylarını paylaştı. Volkswagen Grubu’nun en dinamik üyesi olan marka; hem içten yanmalı motorların hırıltısını sevenlere hem de Born gibi modellerle elektrikli geleceğe adım atmak isteyenlere geniş bir yelpaze sunuyor. 

Peki, Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Cupra Mayıs ayı fiyatları.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

Cupra Türkiye, 1 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları'nı duyurdu. Listede özellikle markanın ikonik SUV-Crossover modeli Formentor ve sportif hatchback dünyasının temsilcisi Leon öne çıkıyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Cupra tarafından belirlenmiştir. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bu rakamlar; dönemsel kampanyalara, seçilen donanım paketlerine, renk tercihlerine ve ödeme yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. 

Cupra Formentor Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.750.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.270.000 TL

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.570.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi – Mayıs 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.651.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.150 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.429.150 TL

  • Formentor 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ Benzinli - 6.181.150 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.270.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.036.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.439.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Leon Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.650.000 TL - (Model Yılı: 2026)

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.079.150 TL - (Model Yılı: 2025)

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
