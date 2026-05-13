Mayıs 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Mayıs 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 12:48

Alman otomotiv dünyasının amiral gemisi Mercedes-Benz, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini ve prestijli finansman seçeneklerini duyurdu. 1926 yılından bu yana kalite, güvenlik ve lüksün küresel simgesi olan marka; geleneksel içten yanmalı motorlara sahip A, C, E, S serilerinin yanı sıra, tamamen elektrikli EQE ve EQS modelleriyle de geleceğin sürüş deneyimini bugüne taşıyor. Modern tasarımı ve akıllı sürüş asistanlarıyla donatılan Mercedes-Benz modelleri, Mayıs ayında da otomobilseverlerin hayallerini süslemeye devam ediyor.

Peki, A, C, E, CLA, GLA, GLB ve elektrikli EQ serilerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve öne çıkan kampanyalar.

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
Mercedes-Benz Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

Mercedes-Benz, Mayıs ayında geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları'nı paylaştı. Markanın giriş segmentindeki popüler temsilcisi A 200 AMG, bu ay 3.222.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. SUV segmentinin yenilenen yüzü Yeni GLB 200 ise 4.350.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listedeki yerini aldı.

Uyarı: Aşağıda belirtilen fiyatlar, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Satış Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan rakamlar; dönemsel kampanyalar, opsiyonel donanımlar, stok durumu ve ödeme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • A 200 AMG - 3.222.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition  - 7.058.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • CLA 220+ 4MATIC AMG - 4.191.000 TL

  • CLA 220 4MATIC AMG Benzin - 4.873.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi : 06.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • C 200 4MATIC AMG - 6.358.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 8.451.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 13.095.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQE Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • EQE 280 AMG - 5.930.500 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 6.775.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • E 180 Exclusive - 8.349.000 TL

  • E 180 AMG - 8.416.000 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 11.367.500 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 11.450.500 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 20.839.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.04.2026

(Model Yılı: 2026)

Yeni Mercedes EQS Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 10.108.500 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 11.829.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - 21.035.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • C 200 4MATIC All-Terrain - 6.002.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 8.574.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 13.179.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 8.389.000 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 13.692.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 9.406.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQA Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • EQA 250+ Night Edition - 4.345.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLA 200 AMG - 4.619.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLB Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLB 200 Progressive - 4.586.000 TL 

  • GLB 200 AMG - 4.823.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2025)

Yeni Mercedes GLB Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLB 200+ AMG - 4.350.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 03.04.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG  - 6.950.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 12.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLC 180 AMG Benzin - 6.957.500 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG Dizel - 9.241.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance Benzin - 10.219.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE- Benzin-Elektrik - 14.694.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLC 180 Coupé AMG - 7.341.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 10.672.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 15.295.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLE Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLE 300 d 4MATIC AMG Dizel - 13.465.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi : 06.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLE Coupé Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG Dizel - 13.940.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 06.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLS Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • GLS 450 d 4MATIC AMG Dizel - 21.315.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi : 06.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • G 450 d Heritage - 22.017.000 TL 

  • G 500 Heritage - 23.436.000 TL

  • G 580 Heritage - 15.715.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 30.448.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes AMG SL Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance Benzin - 16.772.500 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance Benzin - 27.820.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 16.675.000 TL 

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 28.640.000 TL 

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 33.191.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 30.378.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 01.03.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ - 31.665.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi : 06.05.2026

(Model Yılı: 2026)

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
