Üç Sevgilisiyle Yaşadığı İddia Edildi: Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Yaşantısı Sizi Şaşırtabilir

Oda TV'den Hürrem Elmasçı'nın aktardığına göre, 27 yaşındaki futbolcunun ikisi ikiz dört çocuğu var. Henüz evli değil ve üç kız arkadaşıyla aynı evde yaşıyor:

'Gel gelelim Maximin evli değil. Olabilir, onun seçimi… Ancak İstanbul’da sadece kız arkadaşıyla değil, kız arkadaşlarıyla yaşadığını duymuş muydunuz? Ya, 3 kız arkadaşıyla yaşıyormuş meğer bizim sol kanat! Ben duyduğumda şok oldum, öyle dini nikah gibi bir şey değil zira Hristiyan bu çocuk…Henüz 27 yaşında ama ikisi ikiz 4 çocuğu var …'