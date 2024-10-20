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Üç Sevgilisiyle Yaşadığı İddia Edildi: Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Yaşantısı Sizi Şaşırtabilir

Üç Sevgilisiyle Yaşadığı İddia Edildi: Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Yaşantısı Sizi Şaşırtabilir

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 12:22

Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin, bu kez futboluyla değil saha dışındaki hayatıyla gündem geldi. Oda TV'den Hürrem Elmasçı, 27 yaşındaki futbolcunun yaşantısını ele aldı.

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Futbola Fransa'da başladı, İngiltere'de kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

Futbola Fransa'da başladı, İngiltere'de kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

Allan Saint-Maximin, futbol kariyerine Fransa'nın köklü kulüplerinden St-Étienne'in altyapısında başladı. Ardından Monaco, Hannover, Bastia, Nice ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi. Sahadaki etkileyici performansı kadar renkli kişiliğiyle de tanınan Maximin, 2023'te Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübüne 27.2 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Transferi Fenerbahçeli taraftarlarda heyecan yarattı.

Transferi Fenerbahçeli taraftarlarda heyecan yarattı.

Suudi Arabistan'da istediğini bulamayan Fransız, kiralık olarak Süper Lig'e adım attı. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla bir yıllığına anlaştı. Bonservisinin alınıp alınmayacağı ise sezon sonu gelmeden, şimdiden merak konusu haline geldi.

Geçtiğimiz yıllarda lüks yaşamıyla çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yıllarda lüks yaşamıyla çok konuşuldu.

Maximin, Newcastle’da oynadığı dönemde sadece futboluyla değil, lüks yaşantısıyla da sıkça gündeme geldi. Pahalı takılara olan düşkünlüğüyle bilinen futbolcu, antrenmanlarda altın takılarıyla yer aldı ve takı yasağına rağmen bu alışkanlığından vazgeçmedi. Hatta teknik direktör Steve Bruce’un ceza vermesine aldırış etmeden, peşin peşin ödeme yapıp takılarıyla çalışmalara devam etti. Taraftarlarına jest yapmayı seven Maximin, imza isteyen bir hayranına Rolex saat hediye etmiş ve taraftarların çocuklarını oyuncakçıya götürüp hediyeler yağdırmasıyla da dikkat çekmişti.

3 sevgilisi ve 4 çocuğuyla yaşadığı iddia edildi.

3 sevgilisi ve 4 çocuğuyla yaşadığı iddia edildi.

Oda TV'den Hürrem Elmasçı'nın aktardığına göre, 27 yaşındaki futbolcunun ikisi ikiz dört çocuğu var. Henüz evli değil ve üç kız arkadaşıyla aynı evde yaşıyor:

'Gel gelelim Maximin evli değil. Olabilir, onun seçimi… Ancak İstanbul’da sadece kız arkadaşıyla değil, kız arkadaşlarıyla yaşadığını duymuş muydunuz? Ya, 3 kız arkadaşıyla yaşıyormuş meğer bizim sol kanat! Ben duyduğumda şok oldum, öyle dini nikah gibi bir şey değil zira Hristiyan bu çocuk…Henüz 27 yaşında ama ikisi ikiz 4 çocuğu var …'

Pappis Cisse de benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Pappis Cisse de benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Bir dönem Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Rizespor formalarını giyen golcü oyuncu, 2012-2016 yılları arasında da Newcastle'da oynarken İngiltere'de manşetleri süslemişti. Senegalli ismin, 2 eşi, 3 sevgilisi olduğu ülkede birçok farklı yorumu beraberinde getirmişti.

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