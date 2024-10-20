Üç Sevgilisiyle Yaşadığı İddia Edildi: Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Yaşantısı Sizi Şaşırtabilir
Üç Sevgilisiyle Yaşadığı İddia Edildi: Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in Yaşantısı Sizi Şaşırtabilir
Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin, bu kez futboluyla değil saha dışındaki hayatıyla gündem geldi. Oda TV'den Hürrem Elmasçı, 27 yaşındaki futbolcunun yaşantısını ele aldı.
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Futbola Fransa'da başladı, İngiltere'de kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.
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Transferi Fenerbahçeli taraftarlarda heyecan yarattı.
Geçtiğimiz yıllarda lüks yaşamıyla çok konuşuldu.
3 sevgilisi ve 4 çocuğuyla yaşadığı iddia edildi.
Pappis Cisse de benzer bir olayla gündeme gelmişti.
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