Mansur Yavaş "45 Gün İçinde Kurultay" Talebini Tekrarladı

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır' ifadelerini kullandı.

'Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez' diyen Yavaş, 'Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır' açıklamasında bulundu.

Kurultay çağrısı da yapan Mansur Yavaş, 'Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' dedi.