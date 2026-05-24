Mansur Yavaş "45 Gün İçinde Kurultay" Talebini Tekrarladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 14:49
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis ablukasına tepki gösterdi. Yaşanan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Yavaş, 'Bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez' ifadelerini kullandı.

Sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Yavaş, 'O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasına tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır' ifadelerini kullandı.

'Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez' diyen Yavaş, 'Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır' açıklamasında bulundu.

Kurultay çağrısı da yapan Mansur Yavaş, 'Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
