Mallık Anılarını Büyük Cesaretle Paylaşıp Güldüren Kişiler

X'te 'Kendinizi mal hissederseniz...' diye başlayan bir paylaşım, son günlerde herkesi kendi utanç arşivini açmaya davet etti. Hikâye, hoşlanılan biriyle birlikte dört kişi oturulan bir kafede geçiyor: Sıcak çikolatanın pipetle içilmeyeceğini söyleyen garsona inat edip pipet isteyen kullanıcı, bozuntuya vermemek için kaynar çikolatayı pipetle çekiyor ve ağzı yanınca soluğu hastanede alıyor.

Asıl şenlik ise alıntılarda ve yanıtlarda koptu. Flört masasında sade makarna yiyenden helva dağıtırken dili sürçene, arabayla gittiği antrenmandan otobüsle dönenden yaya hâlde park etmiş arabaya çarpana kadar pek çok kişi, en az onun kadar mal hissettiren anısını ortaya döktü.