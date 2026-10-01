article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Mallık Anılarını Büyük Cesaretle Paylaşıp Güldüren Kişiler

Mallık Anılarını Büyük Cesaretle Paylaşıp Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 12:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te 'Kendinizi mal hissederseniz...' diye başlayan bir paylaşım, son günlerde herkesi kendi utanç arşivini açmaya davet etti. Hikâye, hoşlanılan biriyle birlikte dört kişi oturulan bir kafede geçiyor: Sıcak çikolatanın pipetle içilmeyeceğini söyleyen garsona inat edip pipet isteyen kullanıcı, bozuntuya vermemek için kaynar çikolatayı pipetle çekiyor ve ağzı yanınca soluğu hastanede alıyor.

Asıl şenlik ise alıntılarda ve yanıtlarda koptu. Flört masasında sade makarna yiyenden helva dağıtırken dili sürçene, arabayla gittiği antrenmandan otobüsle dönenden yaya hâlde park etmiş arabaya çarpana kadar pek çok kişi, en az onun kadar mal hissettiren anısını ortaya döktü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Hikâyenin devamı da hemen alttaki tweet'te geldi: 'Onun beni bozması üzerine benim de NASIL İÇİLMEZ BEN İÇİYORUM dediğimi onun da söve söve pipet getirdikten sonra benim hiç bozuntuya vermemek için pipetle kaynar çikolatayı içip ağzımın yandığını ve bu yüzden oğlanın beni hastaneye götürdüğünü hatırlayın.'

Flört masasında sade fettuccine isteyince garson bile dayanamayıp ketçap mayonez önerdi

Flört masasında sade fettuccine isteyince garson bile dayanamayıp ketçap mayonez önerdi
twitter.com

Antrenmana arabayla gidip otobüsle dönen biri, anahtarı çantada görünce yarı yolda indi

Antrenmana arabayla gidip otobüsle dönen biri, anahtarı çantada görünce yarı yolda indi
twitter.com

Üç yıl doktor sanılan uzak mesafe sevgilisi meğer oto tamircisinde çalışıyormuş

Üç yıl doktor sanılan uzak mesafe sevgilisi meğer oto tamircisinde çalışıyormuş
twitter.com

'Kendinizi mal hissederseniz bakın çok rezil bir şey anlatayım. Yıllar önce şöyle bir şey oldu. 10 sene olmuş belki geçmiş bile. Uzak mesafe ilişkimiz vardı, adamın mesleğini atıyorum, doktor demişti ve ben 3 sene boyunca hiç sorgusuz sualsiz inanmıştım. Üstelik 3 sene boyunca o çalıştığı için ben gidip geldim o şehire. Sonra, oto tamir firmasında çalışıyormuş meğer. Sınavı kazanmak için de dershaneye gidiyormuş. Yabancı dil kursuna gidiyorum diyordu…

Söylediği şeyleri kurcalayınca anladım ki her şey yalanmış, sonra kimseye bu şekilde güvenmedim zaten ilk kez birine sorgusuz sualsiz güvenmiştim. Bu arada hep bana malum oluyordu ama asla kurcalamıyordum. Olayın devamında ise bu arkadaş o yalan söylediği mesleği gerçeğe dönüştürdü. Adamın kariyerini de yaptırdık. Mesleği farazi söyledim bu arada.'

Memleketi sorulunca heyecandan "Kürt" cevabı verdi, tuvaletten dönünce gelen soru daha da beter

Memleketi sorulunca heyecandan "Kürt" cevabı verdi, tuvaletten dönünce gelen soru daha da beter
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Park hâlindeki arabaya çarpıp bacağını ezdiren yaya: Üstelik başına ikinci kez geliyor

Park hâlindeki arabaya çarpıp bacağını ezdiren yaya: Üstelik başına ikinci kez geliyor
twitter.com

Babaannesinin ölüm yıl dönümü helvasını "evlilik yıl dönümü" diye dağıtınca koşarak uzaklaştı

Babaannesinin ölüm yıl dönümü helvasını "evlilik yıl dönümü" diye dağıtınca koşarak uzaklaştı
twitter.com

Hocasının hocasını karşılarken arabadan inip düşen öğrenciye teselli çikolatası geldi

Hocasının hocasını karşılarken arabadan inip düşen öğrenciye teselli çikolatası geldi
twitter.com

Hoşlandığı çocuğu yanlışlıkla alnından öpünce yapacak bir şey kalmadı

Hoşlandığı çocuğu yanlışlıkla alnından öpünce yapacak bir şey kalmadı
twitter.com

Gülerken çıkan domuz sesi yetmedi, utançtan içilen su da masaya püskürdü

Gülerken çıkan domuz sesi yetmedi, utançtan içilen su da masaya püskürdü
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılık bahanesi "size büyü yaptılar" olunca soluğu hocada aldı

Ayrılık bahanesi "size büyü yaptılar" olunca soluğu hocada aldı
twitter.com

İki haftalık tanışıklık için altı ay beklemenin karşılığı ghostlanmak oldu

İki haftalık tanışıklık için altı ay beklemenin karşılığı ghostlanmak oldu
twitter.com

"Ben hep americano içerim" havasının bedeli bir hafta yanık damak

"Ben hep americano içerim" havasının bedeli bir hafta yanık damak
twitter.com

İskenderin yanına ayran isteyince garsondan aynı "onunla içilmez ama" tepkisini yiyen de var

İskenderin yanına ayran isteyince garsondan aynı "onunla içilmez ama" tepkisini yiyen de var
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın