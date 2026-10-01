Mallık Anılarını Büyük Cesaretle Paylaşıp Güldüren Kişiler
X'te 'Kendinizi mal hissederseniz...' diye başlayan bir paylaşım, son günlerde herkesi kendi utanç arşivini açmaya davet etti. Hikâye, hoşlanılan biriyle birlikte dört kişi oturulan bir kafede geçiyor: Sıcak çikolatanın pipetle içilmeyeceğini söyleyen garsona inat edip pipet isteyen kullanıcı, bozuntuya vermemek için kaynar çikolatayı pipetle çekiyor ve ağzı yanınca soluğu hastanede alıyor.
Asıl şenlik ise alıntılarda ve yanıtlarda koptu. Flört masasında sade makarna yiyenden helva dağıtırken dili sürçene, arabayla gittiği antrenmandan otobüsle dönenden yaya hâlde park etmiş arabaya çarpana kadar pek çok kişi, en az onun kadar mal hissettiren anısını ortaya döktü.
İlk paylaşım şöyleydi:
Flört masasında sade fettuccine isteyince garson bile dayanamayıp ketçap mayonez önerdi
Antrenmana arabayla gidip otobüsle dönen biri, anahtarı çantada görünce yarı yolda indi
Üç yıl doktor sanılan uzak mesafe sevgilisi meğer oto tamircisinde çalışıyormuş
Memleketi sorulunca heyecandan "Kürt" cevabı verdi, tuvaletten dönünce gelen soru daha da beter
Park hâlindeki arabaya çarpıp bacağını ezdiren yaya: Üstelik başına ikinci kez geliyor
Babaannesinin ölüm yıl dönümü helvasını "evlilik yıl dönümü" diye dağıtınca koşarak uzaklaştı
Hocasının hocasını karşılarken arabadan inip düşen öğrenciye teselli çikolatası geldi
Hoşlandığı çocuğu yanlışlıkla alnından öpünce yapacak bir şey kalmadı
Gülerken çıkan domuz sesi yetmedi, utançtan içilen su da masaya püskürdü
Ayrılık bahanesi "size büyü yaptılar" olunca soluğu hocada aldı
İki haftalık tanışıklık için altı ay beklemenin karşılığı ghostlanmak oldu
"Ben hep americano içerim" havasının bedeli bir hafta yanık damak
İskenderin yanına ayran isteyince garsondan aynı "onunla içilmez ama" tepkisini yiyen de var
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