Londra'nın Çeşme Suyu Değerlerini Ölçen Gurbetçi Beklenmedik Bir Sonuçla Karşılaştı: "Kötü Bir Değer"

Londra'daki çeşme suyunun değerlerini ölçen bir sosyal medya kullanıcısı beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Suyun pH değerlerinin iyi olduğunu ancak TDS değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen genç, 'Ha bu nehirden içmişsiniz, ha musluktan.' dedi.
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Londra'da Thames Nehri kenarında çektiği videoda kentin musluk suyu değerlerini ölçen bir sosyal medya kullanıcısı, şaşkına çeviren bir sonuçla karşılaştı.
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Suyun pH değerinin iyi olduğunu söyleyen ancak temizlik değeri TDS'nin oldukça yüksek olduğunu belirten genç, "Ha bu nehirden içmişsiniz, ha musluktan." diyerek suyun kirli olduğunu söyledi.
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