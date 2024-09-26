Londra'nın Çeşme Suyu Değerlerini Ölçen Gurbetçi Beklenmedik Bir Sonuçla Karşılaştı: "Kötü Bir Değer"

Londra'daki çeşme suyunun değerlerini ölçen bir sosyal medya kullanıcısı beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Suyun pH değerlerinin iyi olduğunu ancak TDS değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen genç, 'Ha bu nehirden içmişsiniz, ha musluktan.' dedi.