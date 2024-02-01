Lamborghini Ailesine Yasak Aşk ve Gizli Torun İddiası "Gelin Kaos Görün" Dedirtti!
Lamborghini Ailesine Yasak Aşk ve Gizli Torun İddiası "Gelin Kaos Görün" Dedirtti!
Kaynak: https://www.telegraph.co.uk/world-new...
Tüm dünyayı çalkalayan iddia ünlü İtalyan aile Lamborghini ile ilgili oldu. İddiaya göre İtalya'da güzellik uzmanı olan Borzone, Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin kızı! Borzone, DNA testi sonuçlarından sonra aileye dava açtı. Detaylar içeriğimizde...👇
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Dünyanın en lüks araba markalarından olan Lamborghini'nin sahipleri olan Lamborghini Ailesi ile ilgili tüm dünyayı çalkalayan iddia ortaya atıldı.
Güzellik uzmanı olan Borzone, ifadesinde annesi Rosalba Colosimo ve Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin ilişkisinden doğduğunu belirtti.
Borzone, Ferrara Üniversitesi'nde DNA testi yaptırdığını ve uzmanların Borzone ile Elettra'nın kardeş olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti.
Borzone'nin avukatı Sergio Culiersi, Elettra ve Borzone'un babalarının yüzde 100 aynı olduğunu belirtti. Aynı zamanda Borzone'nin hiçbir şekilde para talebinde bulunmayacağı iddia edildi.
Borzone, babası olduğunu iddia ettiği Lamborghini'den hiç para talep etmeyeceğini söyledi.
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