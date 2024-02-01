Lamborghini Ailesine Yasak Aşk ve Gizli Torun İddiası "Gelin Kaos Görün" Dedirtti!

Tüm dünyayı çalkalayan iddia ünlü İtalyan aile Lamborghini ile ilgili oldu. İddiaya göre İtalya'da güzellik uzmanı olan Borzone, Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin kızı! Borzone, DNA testi sonuçlarından sonra aileye dava açtı. Detaylar içeriğimizde...👇