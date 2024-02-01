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Lamborghini Ailesine Yasak Aşk ve Gizli Torun İddiası "Gelin Kaos Görün" Dedirtti!

Lamborghini Ailesine Yasak Aşk ve Gizli Torun İddiası "Gelin Kaos Görün" Dedirtti!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.02.2024 - 13:18

Tüm dünyayı çalkalayan iddia ünlü İtalyan aile Lamborghini ile ilgili oldu. İddiaya göre İtalya'da güzellik uzmanı olan Borzone, Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin kızı! Borzone, DNA testi sonuçlarından sonra aileye dava açtı. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.telegraph.co.uk/world-new...
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Dünyanın en lüks araba markalarından olan Lamborghini'nin sahipleri olan Lamborghini Ailesi ile ilgili tüm dünyayı çalkalayan iddia ortaya atıldı.

Dünyanın en lüks araba markalarından olan Lamborghini'nin sahipleri olan Lamborghini Ailesi ile ilgili tüm dünyayı çalkalayan iddia ortaya atıldı.

İtalya'da bir kadın Lamborghini'nin kurucusunun gizli torunu olduğunu iddia etti. The Telegraph'ta yer alan habere göre Flavia Borzone'nin mahkemeye başvurarak Lamborghini ailesinin bir üyesi olduğunu söyledi.

Güzellik uzmanı olan Borzone, ifadesinde annesi Rosalba Colosimo ve Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin ilişkisinden doğduğunu belirtti.

Güzellik uzmanı olan Borzone, ifadesinde annesi Rosalba Colosimo ve Ferruccio Lamborghini'nin oğlu Tonino Lamborghini'nin ilişkisinden doğduğunu belirtti.

İddiaların yalan olduğu açıklansa da özel dedektif tuttuğunu söyleyen Borzone, Tonino Lamborghini'nin kızı Elettra Lamborghini'nin pipetini kullanarak DNA testi yaptırmış.

Borzone, Ferrara Üniversitesi'nde DNA testi yaptırdığını ve uzmanların Borzone ile Elettra'nın kardeş olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti.

Borzone, Ferrara Üniversitesi'nde DNA testi yaptırdığını ve uzmanların Borzone ile Elettra'nın kardeş olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti.

DNA testi için örnek ise Elettra Lamborghini'nin kullandığı pipetten gizlice alınmış.

Borzone'nin avukatı Sergio Culiersi, Elettra ve Borzone'un babalarının yüzde 100 aynı olduğunu belirtti. Aynı zamanda Borzone'nin hiçbir şekilde para talebinde bulunmayacağı iddia edildi.

Borzone'nin avukatı Sergio Culiersi, Elettra ve Borzone'un babalarının yüzde 100 aynı olduğunu belirtti. Aynı zamanda Borzone'nin hiçbir şekilde para talebinde bulunmayacağı iddia edildi.

Borzone, babası olduğunu iddia ettiği Lamborghini'den hiç para talep etmeyeceğini söyledi.

Borzone, babası olduğunu iddia ettiği Lamborghini'den hiç para talep etmeyeceğini söyledi.

Bakalım davada neler olacak?🤔 

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