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Alışveriş Yaparken Çocuğunu Kaybeden Anne TikTok Sayesinde Çocuğunu Buldu

Alışveriş Yaparken Çocuğunu Kaybeden Anne TikTok Sayesinde Çocuğunu Buldu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:10

Kendi başına yürüyebilen küçük çocuklarınız varsa, alışveriş yaparken onları tutmanın ne kadar zor olabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Bir alışveriş arabasına bağlanmamışlarsa veya bir emniyet kemerine sıkıca takılmamışlarsa, sırtınızı döndüğünüz anda çocuğunuz kaçabilir veya bir başkası tarafından kaçırılabilir.

Kaynak: https://www.misterstory.com/p/is-your...
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Ne yazık ki çocuk avcıları her yerde, en işlek süpermarketlerde ve restoranlarda bile var. Çocuğunuzun kendi kendine kaybolması ya da kaçırılması için sadece bir dikkat dağınıklığı yeterlidir.

Ne yazık ki çocuk avcıları her yerde, en işlek süpermarketlerde ve restoranlarda bile var. Çocuğunuzun kendi kendine kaybolması ya da kaçırılması için sadece bir dikkat dağınıklığı yeterlidir.

Çocuklar koşmayı ve keşfetmeyi severler ve birçok çocuk, ebeveynleri bakmıyorken diğer tarafa kaçmak için her fırsatı değerlendirecektir.

Kısa bir süre önce Facebook'ta bir anne çocuğunu Kmart'ta nasıl kaybettiğini paylaştı. Bugün ise akıl dolu, hayat kurtaran bir hack ile dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlere, büyükanne, büyükbaba ve bakıcılara yardımcı oluyor.

Kısa bir süre önce Facebook'ta bir anne çocuğunu Kmart'ta nasıl kaybettiğini paylaştı. Bugün ise akıl dolu, hayat kurtaran bir hack ile dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlere, büyükanne, büyükbaba ve bakıcılara yardımcı oluyor.

Adının açıklanmasını istemeyen anne, sosyal medyaya yaptığı açıklamada, bir gün 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık on dakika boyunca kaybettiğini söyledi. Bunun tüm hayatının en korkutucu on dakikası olduğunu söylüyor. Öyle olduğundan hiç şüphemiz yok. Bir çocuğun başına sadece birkaç dakika içinde çok şey gelebilir!

Genç anne oğlunun kaybolduğunu fark ettiği anda dükkânın önüne doğru koşmaya başladı. Kapıdaki güvenlik görevlisiyle konuşarak çocuğunun nasıl göründüğünü ve ne giydiğini anlattı.

Genç anne oğlunun kaybolduğunu fark ettiği anda dükkânın önüne doğru koşmaya başladı. Kapıdaki güvenlik görevlisiyle konuşarak çocuğunun nasıl göründüğünü ve ne giydiğini anlattı.

Yanında başka bir yetişkin olsa dahi oğlunun dükkândan ayrılmaması gerektiğini söyledi ve olası tehlikeyi önlemeye çalıştı. Bundan sonra anne küçük oğlunu aramaya başladı.

Onu aramak için koridorlarda bir aşağı bir yukarı koşarken çılgınca adını haykırdı. Küçük bir çocuğumuzu kaybetseydik çoğumuz aynı tepkiyi verirdik. Ancak birden aklına sosyal medya uygulaması TikTok'ta gördüğü bir video geldi.

Onu aramak için koridorlarda bir aşağı bir yukarı koşarken çılgınca adını haykırdı. Küçük bir çocuğumuzu kaybetseydik çoğumuz aynı tepkiyi verirdik. Ancak birden aklına sosyal medya uygulaması TikTok'ta gördüğü bir video geldi.

Videoda ebeveynlere ve bakıcılara, çocuklarının kaybolması durumunda isimlerini söylememeleri söyleniyordu. Bunun yerine, neye benzediklerini veya ne giydiklerini bağırmaya başlayın. Söz konusu çocuğu bulana kadar bunu defalarca tekrarlayın.

Genç anne hemen taktik değiştirdi ve oğlunun eşkalini olabildiğince yüksek sesle tekrar tekrar bağırdı. Sarı tişört giyen, kahverengi saçlı, 2 yaşında küçük bir çocuğun kayıp olduğunu haykırmaya başladı.

Genç anne hemen taktik değiştirdi ve oğlunun eşkalini olabildiğince yüksek sesle tekrar tekrar bağırdı. Sarı tişört giyen, kahverengi saçlı, 2 yaşında küçük bir çocuğun kayıp olduğunu haykırmaya başladı.
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Bu taktik neden sadece bir isimle seslenmekten daha çok işe yarıyor? Bir mağazada olduğunuzu ve birinin bir isimle bağırdığını duyduğunuzu düşünün.

Bu taktik neden sadece bir isimle seslenmekten daha çok işe yarıyor? Bir mağazada olduğunuzu ve birinin bir isimle bağırdığını duyduğunuzu düşünün.

Muhtemelen bunu iki kez düşünmezsiniz bile! Çoğu durumda, yabancılar birinin kayıp bir çocuğu aradığını bile fark etmezler. Sadece birinin bağırdığını düşünürler ve işlerine devam ederler.

Bunun yerine, dükkândaki yetişkinlerin hepsi annenin bağırdığını duyunca yaptıkları işi bıraktı. Onun tarifine uyan küçük bir çocuk aramaya başladılar. Anne bağırdığı için, hepsi için onu aramak çok daha kolaydı.

Bunun yerine, dükkândaki yetişkinlerin hepsi annenin bağırdığını duyunca yaptıkları işi bıraktı. Onun tarifine uyan küçük bir çocuk aramaya başladılar. Anne bağırdığı için, hepsi için onu aramak çok daha kolaydı.

Taktiğinin işe yaraması sadece birkaç dakika sürdü. Yaşlı bir beyefendi küçük çocuğu gördü ve diğerlerine nerede olduğunu söylemek için bağırdı. Anne sonunda oğlunu kucağına alabilmişti ve herkese, özellikle de yaşlı beyefendiye teşekkür etmişti.

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