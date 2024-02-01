Alışveriş Yaparken Çocuğunu Kaybeden Anne TikTok Sayesinde Çocuğunu Buldu

Adının açıklanmasını istemeyen anne, sosyal medyaya yaptığı açıklamada, bir gün 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık on dakika boyunca kaybettiğini söyledi. Bunun tüm hayatının en korkutucu on dakikası olduğunu söylüyor. Öyle olduğundan hiç şüphemiz yok. Bir çocuğun başına sadece birkaç dakika içinde çok şey gelebilir!