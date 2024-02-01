Alışveriş Yaparken Çocuğunu Kaybeden Anne TikTok Sayesinde Çocuğunu Buldu
Alışveriş Yaparken Çocuğunu Kaybeden Anne TikTok Sayesinde Çocuğunu Buldu
Kaynak: https://www.misterstory.com/p/is-your...
Kendi başına yürüyebilen küçük çocuklarınız varsa, alışveriş yaparken onları tutmanın ne kadar zor olabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Bir alışveriş arabasına bağlanmamışlarsa veya bir emniyet kemerine sıkıca takılmamışlarsa, sırtınızı döndüğünüz anda çocuğunuz kaçabilir veya bir başkası tarafından kaçırılabilir.
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Ne yazık ki çocuk avcıları her yerde, en işlek süpermarketlerde ve restoranlarda bile var. Çocuğunuzun kendi kendine kaybolması ya da kaçırılması için sadece bir dikkat dağınıklığı yeterlidir.
Kısa bir süre önce Facebook'ta bir anne çocuğunu Kmart'ta nasıl kaybettiğini paylaştı. Bugün ise akıl dolu, hayat kurtaran bir hack ile dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlere, büyükanne, büyükbaba ve bakıcılara yardımcı oluyor.
Genç anne oğlunun kaybolduğunu fark ettiği anda dükkânın önüne doğru koşmaya başladı. Kapıdaki güvenlik görevlisiyle konuşarak çocuğunun nasıl göründüğünü ve ne giydiğini anlattı.
Onu aramak için koridorlarda bir aşağı bir yukarı koşarken çılgınca adını haykırdı. Küçük bir çocuğumuzu kaybetseydik çoğumuz aynı tepkiyi verirdik. Ancak birden aklına sosyal medya uygulaması TikTok'ta gördüğü bir video geldi.
Genç anne hemen taktik değiştirdi ve oğlunun eşkalini olabildiğince yüksek sesle tekrar tekrar bağırdı. Sarı tişört giyen, kahverengi saçlı, 2 yaşında küçük bir çocuğun kayıp olduğunu haykırmaya başladı.
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Bu taktik neden sadece bir isimle seslenmekten daha çok işe yarıyor? Bir mağazada olduğunuzu ve birinin bir isimle bağırdığını duyduğunuzu düşünün.
Bunun yerine, dükkândaki yetişkinlerin hepsi annenin bağırdığını duyunca yaptıkları işi bıraktı. Onun tarifine uyan küçük bir çocuk aramaya başladılar. Anne bağırdığı için, hepsi için onu aramak çok daha kolaydı.
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