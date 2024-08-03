Kurtlar Vadisi'nin İran Kehanetinden Mehmet Günsür'ün Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kurtlar Vadisi'nin İran Kehanetinden Mehmet Günsür'ün Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Ağustos Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'in 20 kişilik ana kadrosuna 19. yarışmacı olarak giren Kerem Bilginer bu sezonun en iddialı yarışmacılarından biri olarak görünüyor. Biz de kendisini mercek altına aldık!
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Türk televizyonlarında son olarak efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'la izlediğimiz Mehmet Günsür, yeni sezonda iddialı bir dizinin başrolü oldu.
MasterChef Türkiye'de daha esas yarış başlamadan tartışmalar tüm hızıyla sürerken, son bölümde yarışmacılara tarif veren Ümmühan, Onur'un radarına takıldı.
Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç 2 yıldır televizyondan uzak kalırken, Kanal D'nin aşiret dizisinden çok konuşulacak bir teklif aldı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar 19. olarak ana kadroya girmek için yarışırken, tabaklamanın yapıldığı son dakikalarda iki kez çift tadım şoku yaşandı.
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Türkiye'nin Simpsonlar'ı olarak andığımız Kurtlar Vadisi'nin bugüne kadar Türkiye ve dünyada yaşanan pek çok olay konusunda çok önceden mesajlar verdiği şaşkınlık yaratırken bu defa İsrail ve İran arasındaki gerginlik hakkında yaptığı öngörüyle gündem oldu.
TRT 1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı 5. sezonuyla yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanırken başrol Berk Atan'ın kadrodan ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırmıştı. Berk Atan, Gönül Dağı için kararını verdi.
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