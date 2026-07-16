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KKTC’de Ara Zam Yapılan Asgari Ücret Net 61 Bin 677 Lira Oldu

KKTC’de Ara Zam Yapılan Asgari Ücret Net 61 Bin 677 Lira Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 19:19
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Türkiye’de asgari ücrete ara zam beklentisi karşılanmazken, KKTC’de asgari ücrete yüzde 16,95 oranında ara zam yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 2026’nın ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 liraya yükseldi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ara zam için üçüncü kez toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ara zam için üçüncü kez toplandı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranı olan yüzde 16,95 seviyesinde zam yapıldığını duyurdu.

KKTC’de asgari ücrete yapılan ara zamla birlikte ücretler şu şekilde oldu:

  • Saatlik ücret: 408,99 TL

  • Günlük ücret: 3.271,98 TL

  • Haftalık ücret: 16.359,92 TL

  • Aylık brüt ücret: 70.893 TL

  • Aylık net ücret: 61.677 TL

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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