Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkilerden Milyoner'deki Jokerlik Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ne Gelen Tepkilerden Milyoner'deki Jokerlik Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Kasım Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine mükemmel bir bölümle ekrana geldi. Eski tadına yavaş yavaş dönen Şerbo'ya bu bölüm Pembe karakteri damga vurdu. Görkem'in oyununa maruz kalan Pembe evi terk ederken Doğa ve Fatih'in yakınlaşmasına ne yalan söyleyelim çok sevindik. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada gündem olurken gelen yorumları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" isimli programda dumur eden bir olay işleniyor. 14 yaşındayken 10 bin TL başlık para karşılığı evlendirilen Burcu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 15 yaşında doğum yapan Burcu'nun 2 çocuğu bulunurken şimdi oğullarını göremiyor. Esra Erol, oğullarını göremediği için programa başvuran ve şimdi 18 yaşında olan Burcu'nun hikâyesini "Bizim en acı tablolarımızdan biri" diyerek sundu.
Survivor'a tam 5 kez katılarak katılım rekorunu elinde tutan Merve Aydın, sosyal medya hesabından Survivor'a katılıp katılmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Aydın, yarışmaya katılmak için yeşil ışık yaktı. Yarın çağırıldığı takdirde gideceğini belirten Aydın, eğer yine yarışmada olursa bu 6. olacak. Bakalım Merve Aydın, Acun Ilıcalı tarafından çağırılacak mı? İşte Merve Aydın'ın o açıklaması...
Show TV'nin cuma günlerine damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı geldi. Enfes bir bölümün ardından geleneği bozmayarak yeni bölüm fragmanı yayınlayan Şerbo, gelecek bölüm için çıtayı epey yükseltmiş. Doğa'nın Giray'ı terk ettiğini öğrendiğimiz fragmanda Fatih vakit kaybetmeden soluğu Doğa'nın yanında alıyor. Aralarındaki kimyaya daha fazla dayanamayan DoğFat öpüşmesini gördüğümüz fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Bize de fragmana gelen yorumları derlemek düştü.
atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı. Daha 2. soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı joker hakkını kullanmak istedi. Basit bir soruda joker kullanan yarışmacı seyirci sayesinde doğru yanıt verdi. Oktay Kaynarca, yarışmacının bu hareketi sonrasında kendini tutamadı. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nagihan ve Turabi, ara sıra beraber anılıyordu. Çok yakın arkadaş olduğu bilinen ikili arasındaki aşk dedikodularına bugüne kadar bir açıklama gelmemişti. Survivor Nagihan, sonunda dayanamadı. Sosyal medya hesabından bu konuda açıklama yapan Nagihan iddiaları çürüttü. İşte o açıklama...
Bahar dizisinde Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu. Sibel Arna'ya konuşan Özkaya, özel hayatının yanı sıra popüler dizi hakkında da konuştu. Dizideki Rengin karakterinin kötü bulunmasına isyan eden Özkaya, Rengin'i savundu. "Rengin'in neyi kötü?" diyen Özkaya, yalnızca aşık bir karakter olduğunu belirtti. İşte o anlar...
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın