Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Karakterine Kötü Diyenlere İsyan Etti

Bahar dizisinde Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Sibel Arna'ya konuşan Özkaya, özel hayatının yanı sıra popüler dizi hakkında da konuştu. Dizideki Rengin karakterinin kötü bulunmasına isyan eden Özkaya, Rengin'i savundu. 'Rengin'in neyi kötü?' diyen Özkaya, yalnızca aşık bir karakter olduğunu belirtti. İşte o anlar...

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol/ YouTube