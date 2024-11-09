Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Karakterine Kötü Diyenlere İsyan Etti
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya, Karakterine Kötü Diyenlere İsyan Etti
Bahar dizisinde Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Sibel Arna'ya konuşan Özkaya, özel hayatının yanı sıra popüler dizi hakkında da konuştu. Dizideki Rengin karakterinin kötü bulunmasına isyan eden Özkaya, Rengin'i savundu. 'Rengin'in neyi kötü?' diyen Özkaya, yalnızca aşık bir karakter olduğunu belirtti. İşte o anlar...
KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol/ YouTube
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk oldu.
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Özel hayatına dair konuşan Özkaya, ayrıca popüler dizideki karakterine de değinmeden geçmedi.
Canlandırdığı Rengin karakterinin "kötü karakter" olarak benimsenmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Özkaya, "Rengin'in neyi kötü?" diyerek isyan etti.
Rengin için "Aşık ve zaafı bu" diyen Ecem Özkaya, Bahar'daki karakterlerin pürüzsüz olmadığını ve grilikler olduğunun altını çizdi.
İşte Ecem Özkaya'nın o açıklamaları:
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