Doğa, Giray'dan Ayrılıp Fatih'e Koştu! Şerbo'dan Ortalığı Karıştıracak Fragman

Show TV'nin cuma günlerine damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı geldi. Enfes bir bölümün ardından geleneği bozmayarak yeni bölüm fragmanı yayınlayan Şerbo, gelecek bölüm için çıtayı epey yükseltmiş. Doğa'nın Giray'ı terk ettiğini öğrendiğimiz fragmanda Fatih vakit kaybetmeden soluğu Doğa'nın yanında alıyor. Aralarındaki kimyaya daha fazla dayanamayan DoğFat öpüşmesini gördüğümüz fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Bize de fragmana gelen yorumları derlemek düştü.