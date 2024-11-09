Doğa, Giray'dan Ayrılıp Fatih'e Koştu! Şerbo'dan Ortalığı Karıştıracak Fragman
Doğa, Giray'dan Ayrılıp Fatih'e Koştu! Şerbo'dan Ortalığı Karıştıracak Fragman
Show TV'nin cuma günlerine damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı geldi. Enfes bir bölümün ardından geleneği bozmayarak yeni bölüm fragmanı yayınlayan Şerbo, gelecek bölüm için çıtayı epey yükseltmiş. Doğa'nın Giray'ı terk ettiğini öğrendiğimiz fragmanda Fatih vakit kaybetmeden soluğu Doğa'nın yanında alıyor. Aralarındaki kimyaya daha fazla dayanamayan DoğFat öpüşmesini gördüğümüz fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Bize de fragmana gelen yorumları derlemek düştü.
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Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti eski formuna geri döndü ve mükemmel bir bölümle ekranlara geldi.
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Doğa-Fatih yakınlaşması ve Pembe'nin kendine çizdiği yeni yol Şerbo izleyicilerini heyecanlandırırken yeni bölüm fragmanı da bir o kadar iddialı oldu.
Doğa'nın Giray'ı terk ettiğini öğrendiğimiz fragmanda vakit kaybetmeden soluğu Doğa'nın yanında alan Fatih hiçbirimizi şaşırtmazken ikili arasındaki sürpriz yakınlık heyecanı tavan yaptırdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin merak uyandıran yeni bölüm fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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