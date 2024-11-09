Pinko'nun Karmanın Tokadını Yediği Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Yorumlar
Pinko'nun Karmanın Tokadını Yediği Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Yorumlar
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine mükemmel bir bölümle ekrana geldi. Eski tadına yavaş yavaş dönen Şerbo'ya bu bölüm Pembe karakteri damga vurdu. Görkem'in oyununa maruz kalan Pembe evi terk ederken Doğa ve Fatih'in yakınlaşmasına ne yalan söyleyelim çok sevindik. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada gündem olurken gelen yorumları sizler için derledik.
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Her bölümü sosyal medyanın zirvesine oynayan Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekranlara geldi.
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75. bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in Pembe'yi evden dışarı atma planı tıkır tıkır işlerken Fatih ve Doğa cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşandı.
Giray ve Heves'e daha fazla katlanamayan Doğa, soluğu Fatih'in yanında almış ve ikili aralarındaki kimyaya karşı koyamazken Doğa ortamı terk etmişti.
Doğa ve Fatih arasında ne olacak yeni bölüme kadar meraklansak da bölüm sonunda yaşananlar Şerbo izleyicisini resmen sarstı.
Nilay ve Mustafa'yı ayırmak için kendisini Pembe'nin tuttuğunu itiraf eden Hale, eve büyük bir bomba atarken bu iftiraya dayanamayan Pembe, evi terk etti.
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3 sezondur çocukları ve onların ilişkileri konusunda resmen at koşturan Pembe'nin karmanın tokadını yediğini Şerbo'da yeni bölümlerin heyecan seviyesi giderek artacak gibi duruyor. Biz de son bölüme gelen yorumları sizler için derledik.
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