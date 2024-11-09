Pinko'nun Karmanın Tokadını Yediği Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine mükemmel bir bölümle ekrana geldi. Eski tadına yavaş yavaş dönen Şerbo'ya bu bölüm Pembe karakteri damga vurdu. Görkem'in oyununa maruz kalan Pembe evi terk ederken Doğa ve Fatih'in yakınlaşmasına ne yalan söyleyelim çok sevindik. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada gündem olurken gelen yorumları sizler için derledik.