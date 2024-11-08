12 Gündür Hastanedeydi: Yüzü Yanan Beyza, MasterChef Stüdyosunda!

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza yüzünden tam 12 gündür hastanedeydi. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın durumu merak edilirken fragmanda büyük bir sürpriz yaşandı. MasterChef stüdyosuna gelen Beyza, tüm yarışmacıları ağlattı. Beyza, yarışmaya dönüp dönmeyeceğini ise yeni bölümde açıklayacak. İşte Beyza'nın son hali...