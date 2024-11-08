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12 Gündür Hastanedeydi: Yüzü Yanan Beyza, MasterChef Stüdyosunda!

12 Gündür Hastanedeydi: Yüzü Yanan Beyza, MasterChef Stüdyosunda!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.11.2024 - 00:14

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza yüzünden tam 12 gündür hastanedeydi. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın durumu merak edilirken fragmanda büyük bir sürpriz yaşandı. MasterChef stüdyosuna gelen Beyza, tüm yarışmacıları ağlattı. Beyza, yarışmaya dönüp dönmeyeceğini ise yeni bölümde açıklayacak. İşte Beyza'nın son hali...

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MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucunda 12 gündür tedavi görüyordu.

MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucunda 12 gündür tedavi görüyordu.

Şefler her bölüm Beyza hakkında açıklamalarda bulunurken yeni bölüm fragmanında beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

Şefler her bölüm Beyza hakkında açıklamalarda bulunurken yeni bölüm fragmanında beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

Yeni bölüm fragmanında şefler "Bir misafirimiz var" diyerek Beyza'yı içeri çağırırken Beyza günler sonra ilk kez ekrana çıktı.

Yeni bölüm fragmanında şefler "Bir misafirimiz var" diyerek Beyza'yı içeri çağırırken Beyza günler sonra ilk kez ekrana çıktı.

Beyza'yı gören arkadaşları gözyaşlarını tutamazken Onur, Beyza'yı rüyasında gördüğünü ve döneceğinin içine doğduğunu açıkladı.

Beyza'yı gören arkadaşları gözyaşlarını tutamazken Onur, Beyza'yı rüyasında gördüğünü ve döneceğinin içine doğduğunu açıkladı.

Yüzü bandajlı bir şekilde stüdyoya gelen Beyza, yeni bölümde yarışmaya devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

Yüzü bandajlı bir şekilde stüdyoya gelen Beyza, yeni bölümde yarışmaya devam edip etmeyeceğini açıklayacak.
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İşte Beyza'nın o anları:

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