Yüzü Yanmıştı: MasterChef Beyza'nın Ablasından Yeni Açıklama!

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza sonucu uzun süredir yarışmada yer alamıyor. Ablası Şule Aydın, Beyza'nın durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yüzü yanan Beyza'nın hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan abla, ayrıca seyirciden gelen mesajları kardeşini çok mutlu ettiğini açıkladı. Yarışmaya ne zaman döneceği konusuna değinemeyen Şule Aydın, tek açıklamanın Acun Medya'dan geleceğinin altını çizdi.