Yüzü Yanmıştı: MasterChef Beyza'nın Ablasından Yeni Açıklama!
Yüzü Yanmıştı: MasterChef Beyza'nın Ablasından Yeni Açıklama!
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza sonucu uzun süredir yarışmada yer alamıyor. Ablası Şule Aydın, Beyza'nın durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yüzü yanan Beyza'nın hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan abla, ayrıca seyirciden gelen mesajları kardeşini çok mutlu ettiğini açıkladı. Yarışmaya ne zaman döneceği konusuna değinemeyen Şule Aydın, tek açıklamanın Acun Medya'dan geleceğinin altını çizdi.
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, dış çekim oyununda geçirdiği kazayla herkesin yüreğini ağzına getirmişti.
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Börek tepsisini çevirmek isterken yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, uzun süredir hastanede tedavi görürken tüm izleyiciler onun durumunu ve yarışmaya ne zaman döneceğini merak ediyor.
Somer Şef, her bölüm yaptığı açıklamalarda Beyza hakkındaki son sözü doktorlar ve ailesinin söyleyeceğini dile getirirken Beyza'nın ablası Şule Aydın'ndan bir açıklama metni geldi.
Abla Şule Aydın, Beyza'nın gelen tüm geçmiş olsun mesajlarından haberdar olduğunu belirtirken kardeşinin durumu hakkında açıklama yapma hakkı olmadığını ifade etti.
"Maalesef benim açıklama yapma gibi bir imkanım yok. Şu an hala gizlilik sözleşmesi diye bir şey var ve açıklamaları sadece Acun Medya yapabilir."
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İşte Beyza'nın ablasının o açıklaması:
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