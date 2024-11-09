5 Kez Katılmıştı! Merve Aydın, Survivor'a Katılmak İçin Yeşil Işık Yaktı
5 Kez Katılmıştı! Merve Aydın, Survivor'a Katılmak İçin Yeşil Işık Yaktı
Survivor'a tam 5 kez katılarak katılım rekorunu elinde tutan Merve Aydın, sosyal medya hesabından Survivor'a katılıp katılmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Aydın, yarışmaya katılmak için yeşil ışık yaktı. Yarın çağırıldığı takdirde gideceğini belirten Aydın, eğer yine yarışmada olursa bu 6. olacak. Bakalım Merve Aydın, Acun Ilıcalı tarafından çağırılacak mı? İşte Merve Aydın'ın o açıklaması...
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Popüler yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı'dan sonra en fazla gördüğümüz isim kesinlikle Merve Aydın olmuştur.
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2014 yılından beri Survivor'da yer alan Merve Aydın, 10 yılda tam 5 kez yarışmada boy gösterirken artık Survivor'ın vazgeçilmezi haline geldi.
Survivor 2025 kadrosunda yer alıp almayacağı sorusuna sosyal medya hesabından yanıt veren Merve Aydın, 6. kez katılmaya yeşil ışık yaktı.
"Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim."
İşte Merve Aydın'ın o açıklaması:
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