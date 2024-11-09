5 Kez Katılmıştı! Merve Aydın, Survivor'a Katılmak İçin Yeşil Işık Yaktı

Survivor'a tam 5 kez katılarak katılım rekorunu elinde tutan Merve Aydın, sosyal medya hesabından Survivor'a katılıp katılmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Aydın, yarışmaya katılmak için yeşil ışık yaktı. Yarın çağırıldığı takdirde gideceğini belirten Aydın, eğer yine yarışmada olursa bu 6. olacak. Bakalım Merve Aydın, Acun Ilıcalı tarafından çağırılacak mı? İşte Merve Aydın'ın o açıklaması...