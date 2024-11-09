14 Yaşındayken 10 Bin TL Başlık Parasıyla Evlendirilen Kızın Hikâyesi Şoke Etti
14 Yaşındayken 10 Bin TL Başlık Parasıyla Evlendirilen Kızın Hikâyesi Şoke Etti
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' isimli programda dumur eden bir olay işleniyor. 14 yaşındayken 10 bin TL başlık para karşılığı evlendirilen Burcu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 15 yaşında doğum yapan Burcu'nun 2 çocuğu bulunurken şimdi oğullarını göremiyor. Esra Erol, oğullarını göremediği için programa başvuran ve şimdi 18 yaşında olan Burcu'nun hikâyesini 'Bizim en acı tablolarımızdan biri' diyerek sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" isimli programda tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay işleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 yaşındaki Burcu, oğullarını göremediği için Esra Erol'a başvururken Burcu'nun 14 yaşındayken 10 bin TL karşılığında satılması ve çocuk gelin olması stüdyoyu buz kestirdi.
İmam nikahlı eşi Oğulcan Erez'e kaçmadığını teyzesinin aracılığıyla 10 bin TL karşılığında evlendirildiğini anlatan Burcu, şu an biri 3 diğeri 2 yaşında olan iki erkek çocuğun annesi.
"Doğum yaparken hastanede polis ve doktorlar geldi. Yaşın küçük dediler bende tabi kaçarak evlendim dedim. Aslında kaçarak evlenmedim. Teyzemin aracılığıyla oldu."
Burcu'yu dinleyen Esra Erol, "5 ay önce 18 yaşında giren kız 2 evladını göremediği için bizim programımıza geldi. Bu da herhalde bizim en acı tablolarımızdan biri olsa gerek." ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın