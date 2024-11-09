14 Yaşındayken 10 Bin TL Başlık Parasıyla Evlendirilen Kızın Hikâyesi Şoke Etti

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' isimli programda dumur eden bir olay işleniyor. 14 yaşındayken 10 bin TL başlık para karşılığı evlendirilen Burcu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 15 yaşında doğum yapan Burcu'nun 2 çocuğu bulunurken şimdi oğullarını göremiyor. Esra Erol, oğullarını göremediği için programa başvuran ve şimdi 18 yaşında olan Burcu'nun hikâyesini 'Bizim en acı tablolarımızdan biri' diyerek sundu.