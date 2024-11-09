Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Soruda Joker Kullandı, Oktay Kaynarca Kendini Tutamadı

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı. Daha 2. soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı joker hakkını kullanmak istedi. Basit bir soruda joker kullanan yarışmacı seyirci sayesinde doğru yanıt verdi. Oktay Kaynarca, yarışmacının bu hareketi sonrasında kendini tutamadı. İşte o anlar...