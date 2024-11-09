Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Soruda Joker Kullandı, Oktay Kaynarca Kendini Tutamadı
Kim Milyoner Olmak İster'de 2. Soruda Joker Kullandı, Oktay Kaynarca Kendini Tutamadı
atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı. Daha 2. soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı joker hakkını kullanmak istedi. Basit bir soruda joker kullanan yarışmacı seyirci sayesinde doğru yanıt verdi. Oktay Kaynarca, yarışmacının bu hareketi sonrasında kendini tutamadı. İşte o anlar...
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Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı.
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Yarışmacılardan Tunç Bayındır, henüz 2. soruda heyecanına yenik düşüp seyirci joker hakkını kullanınca Oktay Kaynarca da dahil olmak üzere tüm stüdyo şoke oldu.
"Sözünde durmayan, kendisinden beklenen görevi yapmayanların deyime göre ne yaptığı söylenir?" sorusuna bir türlü yanıt veremeyen yarışmacı, seyircinin yardımıyla doğru cevabı verdi.
Sorunun ardından kendini tutamayan Oktay Kaynarca, "Sen hiç duymadın mı? Bu soruda neredeyse sen su koyveriyordun" şeklinde espri yaparak herkesi güldürdü.
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