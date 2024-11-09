Survivor Nagihan, Turabi'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi!
Survivor Nagihan, Turabi'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi!
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nagihan ve Turabi, ara sıra beraber anılıyordu. Çok yakın arkadaş olduğu bilinen ikili arasındaki aşk dedikodularına bugüne kadar bir açıklama gelmemişti. Survivor Nagihan, sonunda dayanamadı. Sosyal medya hesabından bu konuda açıklama yapan Nagihan iddiaları çürüttü. İşte o açıklama...
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Survivor'ın iki sevilen yarışmacısı Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran arasında biliyorsunuz ki su sızmıyor.
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İkili yarışma boyunca gayet iyi anlaşırken yarışma dışında da yakın arkadaş olarak görüşüyordu.
Turabi ile yakın olması nedeniyle haklarında sık sık aşk iddiaları çıkan Nagihan bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmazken en sonunda sabrının sonuna geldi.
Survivor Nagihan, sosyal medya hesabından Turabi'yle aşk iddialarını reddeden bir paylaşımda bulundu.
İşte Nagihan'ın o açıklaması:
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