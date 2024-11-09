Survivor Nagihan, Turabi'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi!

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Nagihan ve Turabi, ara sıra beraber anılıyordu. Çok yakın arkadaş olduğu bilinen ikili arasındaki aşk dedikodularına bugüne kadar bir açıklama gelmemişti. Survivor Nagihan, sonunda dayanamadı. Sosyal medya hesabından bu konuda açıklama yapan Nagihan iddiaları çürüttü. İşte o açıklama...