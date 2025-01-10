Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümlerden MasterChef Finalistine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümlerden MasterChef Finalistine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Flash Haber, Halk TV'ye satılmış ancak ne para ne de hisseler karşı tarafa verilmemişti. Olayın ardından Flash TV'nin başka birine satıldığı öğrenildi. Bakın Flash TV'yi kim satın aldı?
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Hürrem karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın olgunluk çağına hayat veren Vahide Perçin ile aynı dizide. Şakir Paşa Ailesi dizisinde buluşan ikiliden Uzerli bir itirafta bulundu. Perçin'i övmelere doyamadı. İşte detaylar...
ATV ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programıyla evlerimize konuk olan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir platform kurduğunu açıkladı. Programında kayıpları araştıran, küsleri barıştıran ve zaman zaman cinayetleri aydınlatan Erol, canlı yayında açık çağrıda bulundu.
MasterChef Türkiye’nin keskin dili yüzünden çok eleştirilen ancak çok da sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip edilen Mehmet Şef, bu kez oğlu ile dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi şef olan oğlunu görenler hık demiş babasının burnundan düşmüş, diyor.
Survivor 2025 sezonu yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha ilk bölümlerden Merve ile yaşadığı tartışmayla gündem oldu. Ayşe Yüksel'e dışardaki sevgilisinden destek geldi. Ayşe'nin erkek arkadaşı Sercan Saray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Gurur duyuyorum seninle sevgilim' yazdı.
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Müge Anlı'da araştırılan Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın cinayetleri ile ilgili itiraf geldi. Cinayet sarmalının kilit ismi reklam arasında Müge Anlı'ya açıklamada bulundu. Stüdyodaki Sabri, ''Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim'' dedi.
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar son fragmanı ile tepkilerin odağına yerleşmişti. Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı dizide bir sahne tartışma yarattı. 20 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne haberlere konu olmuştu. Yapım şirketi iddiaları yalanladı.
Televizyonda eski günler geride kaldı. Son yıllarda her ne kadar izleyicinin ilgisini çeken birkaç yapım olsa da eskisi gibi diziler revaçta değil. Reyting kaygısı hikayeleri esir alıyor, uzun bölümler seyircinin canını sıkıyor. Eskiden yayınlanan programlar da yok. Çoğumuz televizyonun eskisinden daha kötü olduğunu düşünüyoruz hatta sosyal medyada da bu konu gündem oldu. İşte bir @tokyophonline hesabının dikkat çeken paylaşımı:
Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat verirken beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziden ayrılmıştı. Yeni dizi ile anlaşan oyuncu, Kızıl Goncalar'a geçti. Setten ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Ancak Tanrıöğen'in fotoğrafı görenlerde endişe uyandırdı.
TV8'de ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin jürisini Acun Ilıcalı, Yılbaşı Özel bölümünde duyurmuştu. Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğuna oturacağı yeni sezondaki son jüri sürpriz olurken büyük bomba patladı. 2. Sayfa'nın haberine göre son dönemin en popüler şarkıcılarından biri O Ses'te jüri olacak.
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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, Magazin Burada kameralarına konuştu. Kendi ismiyle değil, "Cüneyd Efendi" olarak çağırıldığını belirten Yazıcıoğlu, her karakterinde bu durumu yaşadığını belirtti. İşte o anlar...
NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümüne Halil İbrahim ve Zeynep'in arabayla kaza yaptığı sahne damga vurmuştu. Söz konusu sahnenin kamera arkasını Zeynep'i canlandıran Miray Daner paylaştı. Daner, Deniz Can Aktaş'ın çekim esnasında kafasına araba tavanını düşürdüğü anları paylaşıp "Bazen ufak aksilikler yaşanmıyor değil" yazdı. İşte o anlar...
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin her bölümü olay olurken yeni bölüm fragmanındaki bir detay yoğun tepki toplamıştı. Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı sahne sosyal medyayı ayağa kaldırırken yapım ekibinden açıklama gelmişti. Fragmanı kaldıran NOW, yeni bölüm fragmanını gündem olan sahneyi çıkararak paylaştı.
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali tadında bir bölümle ekrana gelmiş ve yangın sahnesinde bazı oyuncular ölerek diziye veda etmişti. Bunlardan biri de Görkem'i canlandıran Özge Özacar olmuştu. Diziye veda eden Özge Özacar, Instagram hesabından karakteri ve dizi hakkında duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
Son dönemlerin en çok konuşulan ve beğenilen ismi Çağlar Ertuğrul, performansı ve sıcakkanlı kişiliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Kendisi sadece yeteneği ve başarısıyla değil, esprili ve neşeli tavrıyla da hayranlarının beğenisini topluyor. Son olarak Prens dizisinde canlandırdığı Kaptan Van Dijk karakteri ile büyük ses getirdi bildiğiniz üzere. Daha önce çoğunlukla romantik komedi işlerinde izlediğimiz Ertuğrul diziye çok yakıştırıldı. Fakat elbette romantik komedi dizilerindeki performanslarıyla da beğenileri topluyordu. Onların başında da Afili Aşk dizisi geliyor.
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Büyük final için geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci finalist belirleniyor. İlk finalist Onur olurken finalde Onur'a eşlik edecek isim merak konusu oldu. Şeflerin oylamasıyla ikinci finalist sonunda belirlendi. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?
MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi çattı. Büyük finale 1 gün kalan MasterChef'te bir isim ikinci finalist olurken diğer 2 yarışmacı üçüncü ve dördüncü oldu. Peki, MasterChef'te üçüncü ve dördüncü kim oldu?
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki yangında kimlerin öldüğü merak yaratmıştı. Nilay'ın ağır yaralı olduğu dizide ölüp ölmeyeceği konusu tartışma yarattı. Bölüm sonunda beklenen haber geldi ve Nilay öldü. Kızılcık Şerbeti seyircisi söz konusu olaya inanamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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