Yarışmada Yaşadığı Kavga Gündem Olmuştu: Sevgilisi Survivor Ayşe'yi Öyle Görünce Dayanamadı!

Survivor 2025 sezonu yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha ilk bölümlerden Merve ile yaşadığı tartışmayla gündem oldu. Ayşe Yüksel'e dışardaki sevgilisinden destek geldi. Ayşe'nin erkek arkadaşı Sercan Saray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Gurur duyuyorum seninle sevgilim' yazdı.