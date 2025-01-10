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Yarışmada Yaşadığı Kavga Gündem Olmuştu: Sevgilisi Survivor Ayşe'yi Öyle Görünce Dayanamadı!

Yarışmada Yaşadığı Kavga Gündem Olmuştu: Sevgilisi Survivor Ayşe'yi Öyle Görünce Dayanamadı!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 10:38

Survivor 2025 sezonu yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha ilk bölümlerden Merve ile yaşadığı tartışmayla gündem oldu. Ayşe Yüksel'e dışardaki sevgilisinden destek geldi. Ayşe'nin erkek arkadaşı Sercan Saray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Gurur duyuyorum seninle sevgilim' yazdı.

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Survivor'ın eski yarışmacılarından Ayşe Yüksel, 2025 sezonuna dahil oldu. Dominik'te kıyasıya mücadele eden yarışmacılar daha ilk bölümlerden kaos yaşadı.

Survivor'ın eski yarışmacılarından Ayşe Yüksel, 2025 sezonuna dahil oldu. Dominik'te kıyasıya mücadele eden yarışmacılar daha ilk bölümlerden kaos yaşadı.

Ayşe de kavganın başrolü oldu. Merve ile yaşadığı tartışmayla gündem olan Ayşe, gerilim tırmanınca ekrana sinirli halleri verildi.

Ayşe de kavganın başrolü oldu. Merve ile yaşadığı tartışmayla gündem olan Ayşe, gerilim tırmanınca ekrana sinirli halleri verildi.

Sevgilisi Sercan Saray, kız arkadaşını böyle görünce dayanamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek verdi.

Sevgilisi Sercan Saray, kız arkadaşını böyle görünce dayanamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek verdi.

Sercan Saray, Instagram hesabından Ayşe'nin oyun esnasındaki bir videosunu paylaştı ve altına "Gurur duyuyorum seninle sevgilim" diye yazdı.

Sercan Saray, Instagram hesabından Ayşe'nin oyun esnasındaki bir videosunu paylaştı ve altına "Gurur duyuyorum seninle sevgilim" diye yazdı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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