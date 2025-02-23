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Kız İsteme Merasiminde Kahkaha Dolu Anlar: "Tek Kötü Alışkanlığı Fenerbahçe!"

Kız İsteme Merasiminde Kahkaha Dolu Anlar: "Tek Kötü Alışkanlığı Fenerbahçe!"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 17:03

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Kız isteme merasimleri, evlenmeye aday çiftler ve aileleri için en önemli anlardan biri olarak görülür. Duygusal anların yaşandığı bu özel törenlerde bazen gülümseten ve hafızalara kazınan olaylar da meydana gelebiliyor. İşte onlardan biri, @behlu22 isimli TikTok kullanıcısının paylaşımıyla gündeme geldi.

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Törende, damadın kötü bir alışkanlığı olup olmadığı sorulunca, davetlilerden biri beklenmedik bir yanıt verdi: "Fenerbahçe!"

Törende, damadın kötü bir alışkanlığı olup olmadığı sorulunca, davetlilerden biri beklenmedik bir yanıt verdi: "Fenerbahçe!"

Bu espriyle salondakiler kahkahaya boğulurken, o anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu espriyle salondakiler kahkahaya boğulurken, o anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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fenerlibiri

f.bahceli olmak bambaşka bir aşktır