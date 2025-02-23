Kız İsteme Merasiminde Kahkaha Dolu Anlar: "Tek Kötü Alışkanlığı Fenerbahçe!"

Kız isteme merasimleri, evlenmeye aday çiftler ve aileleri için en önemli anlardan biri olarak görülür. Duygusal anların yaşandığı bu özel törenlerde bazen gülümseten ve hafızalara kazınan olaylar da meydana gelebiliyor. İşte onlardan biri, @behlu22 isimli TikTok kullanıcısının paylaşımıyla gündeme geldi.