Kıskanmak Dizisinin Final İddiasından Survivor’daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
26.03.2026 - 20:00

26 Şubat Çarşamba günü televizyon dünyasında yine hareketli gelişmeler yaşandı. Gün boyu ekrana gelen yapımların yanı sıra setlerden gelen haberler de gündeme yansıdı. Yeni bölümlerin ardından açıklanan reyting sonuçları izleyicilerin odağındaydı. Dizilerden paylaşılan sahneler ve kamera arkası anlar kısa sürede yayılmaya başladı. Oyuncularla ilgili kulis bilgileri ve kadrolardaki değişiklikler günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ekran rekabeti devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da konuşuldu. 26 Şubat Çarşamba gününe ait öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.

Veliaht dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığında güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken projelerdendi.

Dizi İstanbul çekimleriyle başlamış ardından hikaye Kars’ta devam ederek yeni bir soluk kazanmıştı. Kars’ta geçen çekimler bir gün olsun sosyal medya gündeminden düşmemiş, görsel şölen dizi izleyicilerini büyülemişti. Ancak reytingler beklentiyi karşılamadı ve yapım 26. bölümüyle finale karar verdi.

Dizide başrol karakter olan Timur’a hayat veren Akın Akınözü de sevilen karakterine veda etmeden yapamadı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana güçlü hikayesiyle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız’ın annesi Ayten karakteri hikayeye dahil olacak. Ayten rolüne ise Seda Akman hayat verecek. Ancak Ayten yalnız gelmiyor, onunla birlikte Kenan karakteri de diziye dahil olacak. Kenan rolünü Hakan Dinçkol canlandıracak. Kenan karakteri Ayten’in hem sağ kolu hem de en güvendiği isim olarak öne çıkacak. İkili dizinin 27. bölümüyle birlikte ekranlarda boy gösterecek.

Daha 17 dizisine sonradan katılan oyuncularla kadro daha da genişledi.

Melis Babadağ projede Özlem karakteriyle yer alacak. Bülent Seyran ise Nuray’ın eşi İlhan rolüyle hikayeye dahil olacak. Cemal Toktaş, komiser Mustafa karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Güneş Hayat dizide Özlem’in annesi Suna’yı canlandıracak. Deniz Ali Cankorur genç karakterler arasında yer alan Barış rolünü üstlenecek. Ezgi Dalgıç, Sılakarakteriyle hikayeye katılan isimlerden biri olacak. Berra Ahsen Uslu, Leyla’nın yakın çevresinden Ezgi’ye hayat verecek. Batuhan Mora ve Efe Musa Yurdagelen de genç karakterlerin arkadaş çevresini oluşturacak. Ahmet Can Özer ise Aras’ın yakın arkadaşı Metin rolüyle kadroda yer alacak.

Reyting uzmanı, X hesabından erkek seyircinin en çok izlediği dizileri açıkladı.

Reyting uzmanına göre Arka Sokaklar ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerini en çok erkek seyirci seyrediyor. “9,46 olan ABC1 reytinginin %52,7'si kadın. Ekrandaki 17 dizinin ortalaması %55,7 kadın, haliyle bu ortalamanın biraz altında ama kadın seyircisi daha fazla. Erkeğin daha yüksek olduğu sadece iki dizi var; Mehmed (%56,2 erkek) ve Arka Sokaklar (%50,4 erkek)”

Her hafta reytingleri düşen Kıskanmak'ın bitip bitmeyeceği bilinmezken Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, reyting kaybı yaşayan Kıskanmak'ın final yapma ihtimaline 'Hayır, devam ediyor şu an...' yanıtını verdi.

Survivor'da her fırsatta sevgilisi Merve'ye olan aşkını ilan eden Serhan Onat, son ödülde beklenmedik bir şey yaptı.

Survivor'da her fırsatta sevgilisi Merve'ye olan aşkını ilan eden Serhan Onat, son ödülde beklenmedik bir şey yaptı.

Survivor'da yarışmacılar ödül olarak AVM'ye gitti. AVM'de sevgilisi Merve'nin parfümünün satıldığı mağazaya giden Serhan, satıcıdan rica ederek sevgilisinin parfümünü kokladı. Dominik Cumhuriyeti'nde sevgilisinin parfümünü bulan Serhan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Mina Demirtaş ve Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'dan ilk fragman yayınlandı.

Sezona başlayacak dizinin henüz yayın günü ve tarihi belli değil. Ancak yayınlanan fragman sonrası son zamanların en tartışmalı konusu yeniden gündem oldu. 18 yaşındaki Mina Demirtaş ile 28 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in yaş farkı tartışma konusu oldu.

25 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 25 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın Yeraltı dizisi liderliğine bu hafta da devam etti. Yeraltı 2 puandan fazla artış yaşayarak 10 reytinge dayandı. Rakibi Eşref Rüya ise üç katagoride de reytingini yükseltmeyi başardı.

Cennetin Çocukları'nın yeni oyuncuları Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'den ilk fotoğraf geldi.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, Cennetin Çocukları'nın yeni başrol oyuncuları oldu. Oyunculardan ilk partner karesi de geldi. Cennetin Çocukları yeni kadrosu ve hikayesiyle 30 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Mert Ramazan Demir'li Delikanlı dizisi Uzak Şehir'e rakip olabilir.

Kanal D'nin 2 sezondur reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamına ağırlığını koydu. TRT 1'deki Cennetin Çocukları haricinde hiçbir rakibi olmayan Uzak Şehir'den diğer kanallar çekinirken Birsen Altuntaş, Delikanlı'nın pazartesi akşamı yayınlanma ihtimali olduğunu açıkladı.

Survivor'da Nagihan ve Seren Ay arasında sular durulmuyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde Seren Ay ve Nagihan arasındaki gerilimin dozu bir kez daha arttı. Seren Ay, 'Sana tükürmemek için kendimi zor tutuyorum biliyor musun? O pis ağzının kokusunu gördüm resmen. O pis ağzının aç kokusu geldi.' dedi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
