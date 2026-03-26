Survivor'da AVM Ödülüne Giden Serhan, Dominik'te Sevgilisinin Parfümünü Buldu

Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2026 - 13:40

Survivor yarışmacılarından Serhan Onat, AVM ödülünü bambaşka bir iş için kullandı. Sevgilisi Merve'nin parfümünün satıldığı mağazaya gelen Serhan, parfümü koklayarak 'Merve'm kokuyor' dedi.

Survivor'da her fırsatta sevgilisi Merve'ye olan aşkını ilan eden Serhan Onat, son ödülde beklenmedik bir şey yaptı.

Survivor'da yarışmacılar ödül olarak AVM'ye gitti. AVM'de sevgilisi Merve'nin parfümünün satıldığı mağazaya giden Serhan, satıcıdan rica ederek sevgilisinin parfümünü kokladı. Dominik Cumhuriyeti'nde sevgilisinin parfümünü bulan Serhan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Serhan'ın sevgilisinin parfümünü bulduğu anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
