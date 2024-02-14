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Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş İstanbul Üniversitesi'nde Yaşanacakları Önceden Söylemiş!

Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş İstanbul Üniversitesi'nde Yaşanacakları Önceden Söylemiş!

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 18:07

İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasının ardından sosyal medyada öğrencilerin yayınladığı görüntüler ve isyanları herkesin ağzını açık bırakmıştı. Gündemde tartışma konusu olan ve öğrencileri bir hayli rahatsız eden durumu, daha önce kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğmuş'un bir yazısında kaleme aldığı ortaya çıktı!

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Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulması ile tüm öğrenciler bu duruma karşı çıkmış ve tepki göstermişti.

Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulması ile tüm öğrenciler bu duruma karşı çıkmış ve tepki göstermişti.

Bir kesim bu durumun doğru olduğunu ve üniversitelerin topluma açık olması gerektiğini savunurken, diğer kesim bunun büyük bir güvenlik açığı yaratacağını ve eğitimin tamamen kötü etkileneceğini savunmuştu.

İstanbul Üniversitesi'nin halka açılacağının duyurulmasının ardından sosyal medyada karşımıza çıkan görüntüler herkesin sinirini bozdu.

İstanbul Üniversitesi'nin halka açılacağının duyurulmasının ardından sosyal medyada karşımıza çıkan görüntüler herkesin sinirini bozdu.

Uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte gruplar halinde kampüse ziyaretlerin düzenlenmesi ve amfilere kadar girilip ders arasında öğrencilerin izlenmesi ile sesler yükselmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri amfiye giren ve izinlerini almadan kendilerinin fotoğraflarını çeken ziyaretçileri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri amfiye giren ve izinlerini almadan kendilerinin fotoğraflarını çeken ziyaretçileri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

'Sizlerin bilime yakın hissetsinler amacıyla kapıları açmanız bu şekilde tacize uğramamıza sebebiyet veriyor.'

Bunun üstüne öğrenciler hazırladıkları pankartlarla birlikte okulun önünde toplanarak "Müşteri değil öğrenciyiz.", "İÜ Müze Değil Okul" sloganları atmaya başladı.

Bunun üstüne öğrenciler hazırladıkları pankartlarla birlikte okulun önünde toplanarak "Müşteri değil öğrenciyiz.", "İÜ Müze Değil Okul" sloganları atmaya başladı.

Öğrencilerden Ceren Aydoğdu yaptığı basın açıklamasında 'Biz, bilim üretim süreçlerimize halkın dahil olmasını değil, İstanbul Üniversitesi’nin güvenli bir kurum olmamasını eleştiriyoruz. Biz okulumuza ziyaretçilerin girmesini değil, İstanbul Üniversitesi’nin ticarethaneye dönüştürülmesini eleştiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Gündemde bu denli tartışılan ve hala tepki çeken konunun daha önce sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğdu tarafından dile getirildiği fark edildi.

Gündemde bu denli tartışılan ve hala tepki çeken konunun daha önce sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğdu tarafından dile getirildiği fark edildi.

Can Aydoğdu sosyal medya hesabı üzerinden de Onedio'da kaleme aldığı yazısına ait kesiti paylaşarak 'Üniversiteler ile ilgili olayları twitter hesabımda aralık ve Ocak ayında yazmıştım, aynı zamanda YouTube kanalımda söylemiştim ve Habertürk’te yılbaşı gecesi yaptığım astroloji öngörülerinden söyledim ve en son @onediocom köşe yazımda yazmıştım.' dedi.

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Aydoğdu'nun "2024 Astroloji Öngörüleri:" yazısında İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olabileceğinden bahsetmesi görenleri oldukça şaşırttı.

Aydoğdu'nun "2024 Astroloji Öngörüleri:" yazısında İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olabileceğinden bahsetmesi görenleri oldukça şaşırttı.

Tamamını buradan okuyabilirsiniz:

Bakalım diğer öngörüleri de tutacak mı...

Bakalım diğer öngörüleri de tutacak mı...

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