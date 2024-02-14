Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş İstanbul Üniversitesi'nde Yaşanacakları Önceden Söylemiş!
Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş İstanbul Üniversitesi'nde Yaşanacakları Önceden Söylemiş!
İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasının ardından sosyal medyada öğrencilerin yayınladığı görüntüler ve isyanları herkesin ağzını açık bırakmıştı. Gündemde tartışma konusu olan ve öğrencileri bir hayli rahatsız eden durumu, daha önce kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğmuş'un bir yazısında kaleme aldığı ortaya çıktı!
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Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulması ile tüm öğrenciler bu duruma karşı çıkmış ve tepki göstermişti.
İstanbul Üniversitesi'nin halka açılacağının duyurulmasının ardından sosyal medyada karşımıza çıkan görüntüler herkesin sinirini bozdu.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri amfiye giren ve izinlerini almadan kendilerinin fotoğraflarını çeken ziyaretçileri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.
Bunun üstüne öğrenciler hazırladıkları pankartlarla birlikte okulun önünde toplanarak "Müşteri değil öğrenciyiz.", "İÜ Müze Değil Okul" sloganları atmaya başladı.
Gündemde bu denli tartışılan ve hala tepki çeken konunun daha önce sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğdu tarafından dile getirildiği fark edildi.
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Aydoğdu'nun "2024 Astroloji Öngörüleri:" yazısında İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olabileceğinden bahsetmesi görenleri oldukça şaşırttı.
Bakalım diğer öngörüleri de tutacak mı...
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