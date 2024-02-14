Ziyarete Açılan İstanbul Üniversitesi'nde Son Durumu Okulun Öğrencisi Görüntüledi
Ziyarete Açılan İstanbul Üniversitesi'nde Son Durumu Okulun Öğrencisi Görüntüledi
Okulda öğrenim gören öğrencilerin dışında halkın da ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi bu kararın ardından tepkilerin odağındayken okulun bir öğrencisi kampüsteki son durumu çektiği video ile anlattı.
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İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla ziyarete açılması büyük tepki yaratmıştı.
Kararın etkileri hala tartışılırken bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi de Beyazıt'taki merkez kampüsten kaydettiği görüntülerle okuldaki son durumu gözler önüne serdi.
Videoda hemen rektörlüğün önündeki büyük yeşil alanı mesire yeri gibi kullanan vatandaşlar da göze çarpmakta.
Özellikle sınav dönemlerinde boş yer bulmayı geçin neredeyse adım atılacak yer olmayan kütüphanenin lise öğrencileri tarafından kullanılmaya başlanması da videodaki dikkat çeken detaylardan.
O videonun tamamına buradan göz atabilirsiniz. 👇
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Kampüsteki son durumun ardından ise pek çok kişi tepkilerini dile getirdi.
Kimileri ise güvenlik sorunlarına dikkat çekti.
Zaman zaman güvenlik sebebiyle fakülteler arası geçiş yasağı dahi uygulayan İstanbul Üniversitesi'nin kararı sorgulandı.
Peki siz konuya dair ne düşünüyorsunuz?
Sizce verilen bu karar mantıklı mı?
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