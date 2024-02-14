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Ziyarete Açılan İstanbul Üniversitesi'nde Son Durumu Okulun Öğrencisi Görüntüledi

Ziyarete Açılan İstanbul Üniversitesi'nde Son Durumu Okulun Öğrencisi Görüntüledi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:36

Okulda öğrenim gören öğrencilerin dışında halkın da ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi bu kararın ardından tepkilerin odağındayken okulun bir öğrencisi kampüsteki son durumu çektiği video ile anlattı.

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İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla ziyarete açılması büyük tepki yaratmıştı.

İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla ziyarete açılması büyük tepki yaratmıştı.

Başta okulun öğrencileri olmak üzere pek çok kişi kararın mantıksızlığını vurgularken kampüsten gelen bazı görüntüler ise akıllara durgunluk veren cinstendi.

Kararın etkileri hala tartışılırken bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi de Beyazıt'taki merkez kampüsten kaydettiği görüntülerle okuldaki son durumu gözler önüne serdi.

Kararın etkileri hala tartışılırken bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi de Beyazıt'taki merkez kampüsten kaydettiği görüntülerle okuldaki son durumu gözler önüne serdi.

Videoda hemen rektörlüğün önündeki büyük yeşil alanı mesire yeri gibi kullanan vatandaşlar da göze çarpmakta.

Videoda hemen rektörlüğün önündeki büyük yeşil alanı mesire yeri gibi kullanan vatandaşlar da göze çarpmakta.

Özellikle sınav dönemlerinde boş yer bulmayı geçin neredeyse adım atılacak yer olmayan kütüphanenin lise öğrencileri tarafından kullanılmaya başlanması da videodaki dikkat çeken detaylardan.

Özellikle sınav dönemlerinde boş yer bulmayı geçin neredeyse adım atılacak yer olmayan kütüphanenin lise öğrencileri tarafından kullanılmaya başlanması da videodaki dikkat çeken detaylardan.

O videonun tamamına buradan göz atabilirsiniz. 👇

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Kampüsteki son durumun ardından ise pek çok kişi tepkilerini dile getirdi.

Kampüsteki son durumun ardından ise pek çok kişi tepkilerini dile getirdi.

Kimileri ise güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Kimileri ise güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Zaman zaman güvenlik sebebiyle fakülteler arası geçiş yasağı dahi uygulayan İstanbul Üniversitesi'nin kararı sorgulandı.

Zaman zaman güvenlik sebebiyle fakülteler arası geçiş yasağı dahi uygulayan İstanbul Üniversitesi'nin kararı sorgulandı.

Peki siz konuya dair ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konuya dair ne düşünüyorsunuz?

Sizce verilen bu karar mantıklı mı?

Sizce verilen bu karar mantıklı mı?
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