Kış Geri Geldi: 44 Şehir İçin Kar Yağışı, Sağanak ve Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Pazar gününe kadar Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'in kıyı şeridi hariç tüm Türkiye'de yağışlı hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde batı illerinde güneş yüzünü göstermeye başlasa da iç ve doğu bölgelerde kar yağışı ile sağanak etkisini sürdürmeye devam edecek. Gece saatlerinde ise özellikle Marmara’nın güneyi, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada; Adana'dan Erzurum'a, Bolu'dan Şanlıurfa'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan uyarı listesinde vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel ve don riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Kar, sağanak ve don uyarısının geçerli olduğu iller arasında Ankara, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır ve Trabzon gibi nüfusu yoğun merkezler de yer alıyor. Çiftçilerin özellikle sabahın ilk saatlerinde görülebilecek don riskine karşı ürünlerini koruma altına almaları büyük önem taşıyor.