article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kış Geri Geldi: 44 Şehir İçin Kar Yağışı, Sağanak ve Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 07:52

Baharın ortasında kış şartları yeniden etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara ve Bursa'nın da bulunduğu 44 il için 'sarı kodlu' alarm verdi. Hafta başına kadar sürecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı, kuvvetli sağanak ve tarım alanlarını tehdit eden zirai don uyarısı yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye, Nisan ayının ikinci haftasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına geriledi. Hafta başına kadar devam etmesi beklenen bu durum nedeniyle 44 şehirde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile İskenderun Körfezi çevresinde yağışların çok daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için gökyüzü kapalı bir tablo çiziyor.

Pazar gününe kadar Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'in kıyı şeridi hariç tüm Türkiye'de yağışlı hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde batı illerinde güneş yüzünü göstermeye başlasa da iç ve doğu bölgelerde kar yağışı ile sağanak etkisini sürdürmeye devam edecek. Gece saatlerinde ise özellikle Marmara’nın güneyi, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada; Adana'dan Erzurum'a, Bolu'dan Şanlıurfa'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan uyarı listesinde vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel ve don riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Kar, sağanak ve don uyarısının geçerli olduğu iller arasında Ankara, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır ve Trabzon gibi nüfusu yoğun merkezler de yer alıyor. Çiftçilerin özellikle sabahın ilk saatlerinde görülebilecek don riskine karşı ürünlerini koruma altına almaları büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın