Kimisi Tatlı Kimisi Şeytan: 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde İzlenebilecek En Güzel Filmler
Kimisi Tatlı Kimisi Şeytan: 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde İzlenebilecek En Güzel Filmler
17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne özel, tüylü dostlarımızın başrolde olduğu en tatlı filmleri bir araya getirdik. Bu özel günde koltuğunuza kurulup yanınıza kedilerinizi de alarak izleyebileceğiniz, sizi hem güldürecek hem de size duygusal anlar yaşatacak filmleri sizin için seçtik. Eğer bir kedi severseniz bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Garfield, 2004
19. Grumpy Cat's Worst Christmas Ever, 2014
18. Cats & Dogs, 2001
17. Tom & Jerry, 2021
16. The Cat, 2011
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15. The Cat from Outer Space, 1978
14. Keanu, 2016
13. The Voices, 2015
12. Puss in Boots, 2011
11. Oliver & Company, 1988
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10. A Whisker Away, 2020
9. That Darn Cat, 1965
8. A Cat in Paris, 2012
7. The Adventures of Milo and Otis, 1986
6. Hocus Pocus, 1993
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5. The Rabbi's Cat, 2011
4. The Aristocats, 1970
3. Harry and Tonto, 1974
2. A Street Cat Named Bob, 2016
1. Kedi, 2016
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