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Kimisi Tatlı Kimisi Şeytan: 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde İzlenebilecek En Güzel Filmler

Kimisi Tatlı Kimisi Şeytan: 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde İzlenebilecek En Güzel Filmler

Sinema film Kedi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 12:01

17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne özel, tüylü dostlarımızın başrolde olduğu en tatlı filmleri bir araya getirdik. Bu özel günde koltuğunuza kurulup yanınıza kedilerinizi de alarak izleyebileceğiniz, sizi hem güldürecek hem de size duygusal anlar yaşatacak filmleri sizin için seçtik. Eğer bir kedi severseniz bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Garfield, 2004

20. Garfield, 2004

IMDb: 5.0 

Özet: Garfield’ın sahibi Jon, eve ikinci bir evcil hayvan almaya karar vererek, sevimli fakat aptal Odie’yi getirir. Garfield’ın sakin dünyasını kabusa çeviren Odie’yle arasında ciddi bir rekabet başlar. Bir gün Odie, kötü niyetli köpek eğitimcisi tarafından kaçırılınca, Garfield ilk defa sorumluluk duygusuyla tanışarak yeni dostunu kurtarmak için kolları sıvar. 

Oyuncular: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky 

Yönetmen: Peter Hewitt

19. Grumpy Cat's Worst Christmas Ever, 2014

19. Grumpy Cat's Worst Christmas Ever, 2014

IMDb: 5.0 

Özet: Bir alışveriş merkezindeki evcil hayvan dükkanında yaşayan yalnız bir kedi, tatil telaşının ortasında bir soyguna ve bir insan kızla arkadaşlığa sürüklenene kadar hayata küsmüştür. 

Oyuncular: Grumpy Cat, Megan Charpentier, Daniel Roebuck 

Yönetmen: Tim Hill

18. Cats & Dogs, 2001

18. Cats & Dogs, 2001

IMDb: 5.1 

Özet: Kediler ve köpekler arasındaki dünya hakimiyeti mücadelesi şimdiye kadar pamuk ipliğine bağlı bir anlaşmayla kontrol altında tutulmuştur. Ancak bu barış dönemi son bulmak üzeredir. Güç delisi bir İran kedisi olan Mr. Tinkles insan ırkının can dostu köpeklere karşı toplu bir kedigiller hareketi başlatmak üzeredir. İnsan ırkını koruyan üstün nitelikli köpek ajanlarının ise başı derttedir. Üst düzey bir yetkilileri görevinden uzaklaştırılmıştır ve onlar ajan Lou adına çaylak bir Beagle yavru köpeğini göreve getirmek zorunda bırakılırlar. Dünyayı kurtarmak için çaylak aşkı ve yaratıcılık acaba yeterli olacak mıdır? Bu artık insan ve köpeklerin ortak sorunudur. 

Oyuncular: Alec Baldwin, Tobey Maguire, Jeff Goldblum 

Yönetmen: Lawrence Guterman

17. Tom & Jerry, 2021

17. Tom & Jerry, 2021

IMDb: 5.3 

Özet: Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkilesiz hale getirmenin yolunu arar. Jerry’nin tüm geceyi mahvetmesini önlemek için de Tom adındaki bir sokak kedisinden yardım ister. Şeytani patronunun kendisini kapının önüne koymasını engellemek için Kayla, Tom birlikte hareket edip Jerry’yi durdurmanın yolunu bulmalıdır. 

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost 

Yönetmen: Tim Story

16. The Cat, 2011

16. The Cat, 2011

IMDb: 5.7 

Özet: 'Kedi', çocukluğunda yaşadığı bir olay sonrasında kapalı alan korkusu olan hayvan bakıcısı So-yeon'un hikayesini konu alan bir filimdir. Bir gün, So-yeong'un müşterilerinden biri asansörde ölü bulunur. Olay mahalinde sadece kedisi Bi-dan vardır. Asansörde kadını kimin öldürdüğü bilinmemektedir ve tek görgü tanığı kedidir. Polis soruşturma başlattığında So-yeong'dan kediyi himayesi altına almasını isterler. Fakat, So-yeong'un kediyi aldığı günden sonra etrafta tuhaf şeyler olmaya başlar. So-yeong, sürekli küçük bir kız çocuğunun olduğu kabuslar görmeye başlar. Bu yaşananların ne anlama geldiğini bilmeme endişesi ve korku ile So-yeong, kedinin gizemini ve bu kedinin ölen önceki sahibinin ölüm nedenini araştırmaya koyulur. 

Oyuncular: Park Min-Young, Kim Dong-wook, Ye-ron Kim 

Yönetmen: Seung-wook Byeon

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15. The Cat from Outer Space, 1978

15. The Cat from Outer Space, 1978

IMDb: 6.0 

Özet: Bir UFO yeryüzünde mahsur kalmış ve ABD hükümeti tarafından alıkonulmuştur. İnsanlarla iletişim kurma yeteneği de dahil olmak üzere kendisine özel güçler veren tasması olan bir kedi olan pilotu, yetkililerden kaçmıştır ve gemisini geri alıp onarmak ve eve dönmek için bir bilim adamından yardım ister. 

Oyuncular: Ken Berry, Sandy Duncan, Harry Morgan 

Yönetmen: Norman Tokar

14. Keanu, 2016

14. Keanu, 2016

IMDb: 6.2 

Özet: Ayrılık acısı çekerken bulduğu yavru kedi ile yeniden hayata bağlanan ve kedisine Keanu adını veren bir adam ile en yakın arkadaşının, Keanu kaybolduktan sonra başlayan maceralarını konu alıyor. Aynı şehirde yaşayan ve pek de parlak sayılmayan iki kuzen Clarence and Rell bir gün eve gelirler ve Rell'in çok sevdiği kedisi Keanu'nun kaçırıldığını görürler. Keanu'yu geri almak için harekete geçen ikili kendilerini bir anda çete savaşının içerisinde bulur. 

Oyuncular: Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Tiffany Haddish 

Yönetmen: Peter Atencio

13. The Voices, 2015

13. The Voices, 2015

IMDb: 6.3 

Özet: Reynolds, yıllardır bir kadının ilgisi için çırpınan sevimli ancak garip, küvet fabrikasında çalışan Jerry Hickfang rolünü canlandırıyor. İlişkileri aniden tehlikeli bir hal alınca Jerry’nin kötü ve konuşan kedisi ile iyiliksever ve konuşan köpeği kendisini nihai bir kurtuluşa götüren fantastik bir yola iter. 

Oyuncular: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick 

Yönetmen: Marjane Satrapi

12. Puss in Boots, 2011

12. Puss in Boots, 2011

IMDb: 6.6 

Özet: Meşhur kedi, Devler Diyarı'nın en büyük hazinesi olan Altın Yumurtlayan Kaz'ı çalmak için dostları Humpty Dumpty ve Yumuşak Pati Kitty ile maceralı bir yolculuğa çıkar. 

Oyuncular: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis 

Yönetmen: Chris Miller

11. Oliver & Company, 1988

11. Oliver & Company, 1988

IMDb: 6.6 

Özet: Charles Dickens'ın ölümsüz romanı Oliver Twist'ten esinlenerek sinemaya aktarılan Oliver ve Arkadaşları, yetim kedi yavrusu Oliver'ın, New York'lu köpek sürüsünün üyesi olan Dodger ile arkadaş olması ile başlayan aksiyon, arkadaşlık, cesaret ve sevgi dolu bir animasyon klasiğidir. Kısa süre sonra, zengin bir ailenin yalnız, ufak kızı olan Jenny, Oliver'ı sahiplenir, ancak belalı Sykes ve onun Doberman yardımcıları Oliver ile Jenny'yi ayırmaya çalışırlar. Artık bu kötü karakterleri, sizi soluksuz bırakacak heyecan verici bir kovalamaca ile atlatıp kızı kurtarmak Oliver, Dodger ve onun renkli, şehirli köpek arkadaşlarına kalmıştır! Mutluluk, sadakat ve patilerin ritme ayak uydurduğu şarkılarla dolu olan film, tekrar tekrar izlemeye doyamayacağınız gerçek bir aile eğlencesi. 

Oyuncular: Joey Lawrence, Billy Joel, Cheech Marin 

Yönetmen: George Scribner

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10. A Whisker Away, 2020

10. A Whisker Away, 2020

IMDb: 6.7 

Özet: Miyo Sasaki, sınıf arkadaşı Kento Hinode’ye aşık olan bir gençtir. Miyo Kento tarafından fark edilmek için her yolu denese de Kento aldırış etmez. Ancak Miyo’nun vazgeçmeye niyeti yoktur. Bu sırada Miyo, kediye dönüşmesini sağlayan gizemli bir maske keşfeder. Maskeyi kullanarak Kento’ya yaklaşabilen Miyo bu durumdan oldukça memnundur. Ancak onun maskeyi sık kullanması bir süre sonra kendisi ile kedi olma arasındaki sınırın bulanıklaşmasına neden olur.

Oyuncular: Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch 

Yönetmenler: Jun'ichi Satô, Tomotaka Shibayama

9. That Darn Cat, 1965

9. That Darn Cat, 1965

IMDb: 6.7 

Özet: Asabi bir Siyam kedisi, bir kadın veznedarı rehin alan iki banka soyguncusunun saklandığı yere rastlar. Kedi, bir banka soygununun tek ipucuna sahiptir. Kaygısız kedi FBI ajanlarını bir kedi fare kovalamacasına yönlendirir. 

Oyuncular: Hayley Mills, Dean Jones, Dorothy Provine 

Yönetmen: Robert Stevenson

8. A Cat in Paris, 2012

8. A Cat in Paris, 2012

IMDb: 6.9 

Özet: İki farklı hayatı olan kedi Dino günlerini küçük sahibi Zoe ile geceleriniyse bir hırsız olan Nico ile geçirmektedir. Zoe’nun babası kısa bir süre önce bir katil tarafından öldürülmüştür Polis olan annesi kocasının katilini yakalamaya çalışırken konuşamayan kızını ihmal etmektedir. Bir gün kedisi Dino’nun eve getirdiği değerli bir mücevheri görünce geceleri kediyi takip etmesi gerektiğini düşünür ve kendini annesinin de dahil olduğu çetesinin içinde bulur.  

Oyuncular: Dominique Blanc, Bernadette Lafont, Bruno Salomone 

Yönetmenler: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol

7. The Adventures of Milo and Otis, 1986

7. The Adventures of Milo and Otis, 1986

IMDb: 6.9 

Özet: Kedi Milo ve köpek Otis birbirlerinden ayrıldıklarında, her ikisi de birbirlerine kavuşmak için dağlarda, ovalarda ve karla kaplı topraklarda maceralı ve çoğu zaman tehlikeli bir arayışa çıkarlar. 

Oyuncular: Kyôko Koizumi, Dudley Moore, Chatran 

Yönetmen: Masanori Hata

6. Hocus Pocus, 1993

6. Hocus Pocus, 1993

IMDb: 6.9 

Özet: Sanderson kardeşlerin büyücülük yaptıkları için idam edilmelerinin üzerinden 300 yıl geçmiştir. Cadılar Bayramı gecesinde üç çocuk kazara cadıları diriltirler. Bu üç cadı kız kardeşi durdurmak artık bu üç çocuğa ve yeni buldukları kedi arkadaşlarına kalmıştır. 

Oyuncular: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy 

Yönetmen: Kenny Ortega

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5. The Rabbi's Cat, 2011

5. The Rabbi's Cat, 2011

IMDb: 7.1 

Özet: Cezayir'in Fransa sömürgesi olduğu, bugünkünden farklı olarak; birçok farklı inancın ve değişik etnik kökenli insanların bir arada yaşadığı 1920'ler Cezayir'indeyiz. Yaşlı haham Sfar'ın hayattaki tek problemi gençlik çağına gelen güzel kızı Zlabya değildir. Zira, çok sevdiği papağanını yemesi sonrasında konuşma yeteneğine kavuşan, güzel kızı Zlabya'ya aşık olmasından ötürü yanından ayrılmamakta ısrar eden koca kulaklı, geniş gözlü, üç kağıtçı gri renkli kedisi ile de uğraşması gerekmektedir. 

Oyuncular: Mathieu Amalric, Hafsia Herzi, François Damiens 

Yönetmenler: Antoine Delesvaux, Joann Sfar

4. The Aristocats, 1970

4. The Aristocats, 1970

IMDb: 7.1 

Özet: Paris’in kalbinde, milyoner bir aile, tüm varlıklarını yüksek sosyete kedileri Duchess ve onun üç yavru kedisine bırakırlar. Ailenin açgözlü kahyasının, bu son derece varlıklı kedileri kaçırmasıyla eğlence dolu bir macera da başlar! Şimdi kedileri kötü adamlardan kurtarmak civarın sert kedisi Thomas O’Malley ve arkadaşlarına bağlıdır. 

Oyuncular: Phil Harris, Eva Gabor, Sterling Holloway 

Yönetmen: Wolfgang Reitherman

3. Harry and Tonto, 1974

3. Harry and Tonto, 1974

IMDb: 7.3 

Özet: Harry, 70'li yaşlarında emekli bir öğretmendir ve New York'un Yukarı Batı Yakası'nda, rahmetli eşiyle birlikte çocuklarını büyüttükleri, hayatı boyunca yaşadığı yerde yaşamaktadır. Oturduğu bina bir otopark yapılmak üzere yıkılınca, Harry ve sevgili kedisi Tonto, çocuklarını ziyaret etmek, daha önce hiç görmeye vakit bulamadığı bir dünyayı görmek, yeni arkadaşlar edinmek ve eski arkadaşlarına veda etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa dolaşmaya başlarlar. 

Oyuncular: Art Carney, Ellen Burstyn, René Enríquez 

Yönetmen: Paul Mazursky

2. A Street Cat Named Bob, 2016

2. A Street Cat Named Bob, 2016

IMDb: 7.3 

Özet: Londra'da yaşayan evsiz ve rehabilitasyonda olan eski eroin bağımlısı james bowen sokaklarda şarkı söyleyerek hayatta kalmaya çalışmaktadır. Sokakta bulduğu hasta sokak kedisini tedavi ettirmek için evine alır ve hayatı bundan sonra değişir. Bob ismini verdiği kedisi iyileştikten sonra her gün onunla Londra'da otobüsle seyahat ettikten sonra sokakta şarkı söylerken ona eşlik etmeye başlar ve olaylar gelişir. 

Oyuncular: Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas 

Yönetmen: Roger Spottiswoode

1. Kedi, 2016

1. Kedi, 2016

IMDb: 7.6 

Özet: İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor. 

Oyuncular: Yaman Barlas, Sarı, Arzu Göl 

Yönetmen: Ceyda Torun

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