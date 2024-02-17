Kimisi Tatlı Kimisi Şeytan: 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde İzlenebilecek En Güzel Filmler

IMDb: 5.3

Özet: Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkilesiz hale getirmenin yolunu arar. Jerry’nin tüm geceyi mahvetmesini önlemek için de Tom adındaki bir sokak kedisinden yardım ister. Şeytani patronunun kendisini kapının önüne koymasını engellemek için Kayla, Tom birlikte hareket edip Jerry’yi durdurmanın yolunu bulmalıdır.

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost

Yönetmen: Tim Story