Karayip Korsanları 6'da Johnny Depp'in Yerine The Bear'ın Yıldız Oyuncusu Ayo Edebiri Geçebilir!
Karayip Korsanları 6'da Johnny Depp'in Yerine The Bear'ın Yıldız Oyuncusu Ayo Edebiri Geçebilir!
Johnny Depp'in 'Karayip Korsanları' serisindeki Kaptan Jack Sparrow rolüne dönüşü konusu uzun süredir tartışılıyor. Son dönemdeki dedikodulara göreyse Karayip Korsanları 6 filminde başrol için 'The Bear' dizisinden Emmy ödüllü Ayo Edebiri'nin adı geçiyor. Detaylar içerikte. 👇
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Johnny Depp'in ikonik rolü Kaptan Jack Sparrow'un "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği konusu uzun süredir gündemde.
Amber Heard ile yaşanan aile içi şiddet davaları sonrasında Depp'in birçok projesiyle yolları ayrılmış, bu da onun Disney'in milyar dolarlık serisinden çıkarılmasına yol açmıştı.
Hayranların merakla beklediği altıncı film yerine Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir yeniden başlatma projesi duyurulmuş ancak bu proje daha sonra iptal edildi.
2022'de Depp'in Heard aleyhine açtığı itibar karalama davasını kazanmasıyla iptal edilen Karayip Korsanları 6’nın geleceği tekrar tartışma konusu oldu.
Bu süreçte yapımcı Jerry Bruckheimer, Depp'in serideki dönüşüne olumlu yaklaşım sergilediğini belirtse de Depp kendisi Disney'den büyük bir teklif alsa bile geri dönmeyeceğini ifade etmişti.
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Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilere göre Karayip Korsanları 6’nın başrolünde Johnny Depp yerine "The Bear" dizisiyle Emmy ödülü kazanan Ayo Edebiri'nin düşünüldüğü iddia ediliyor.
Edebiri'nin filmde 17. yüzyılda yaşamış gerçek bir kadın korsan olan Anne Bonny'yi temel alan Anne adında bir korsanı oynayacağı söyleniyor.
Bu iddialar henüz resmi bir kaynak tarafından doğrulanmamış olsa da sosyal medyada büyük bir hayran grubu bu duruma oldukça öfkeli bir tepki gösteriyor.
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