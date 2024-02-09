Game of Thrones Hayranlarına Büyük Sürpriz: Aegon'un Fethi Hikayesi Yeni Bir Yan Yapımı ile Geri Dönüyor!

Game of Thrones'un 2019'da sona ermesinden bu yana, birçok ön film (ve bir devam filmi fikri) geliştirilmeye başlandı ve bazılarının artık aktif olmadığı düşünülüyor olsa da Home Box Office (HBO) herhangi bir seçeneğin tamamen masadan kalktığını söylememeyi tercih ediyor çünkü bir zamanlar umut vaat eden bir fikrin farklı bir yazar altında yeniden geliştirilme şansı her zaman var.