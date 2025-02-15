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Kendileri Doğurmadan Çocuklarına Kavuştular: Bebeklerini Taşıyıcı Anneyle Dünyaya Getiren Ünlü İsimler

Kendileri Doğurmadan Çocuklarına Kavuştular: Bebeklerini Taşıyıcı Anneyle Dünyaya Getiren Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 14:18

Günümüzde ünlülerin yaşam tarzları ve özel hayatlarıyla ilgili tercihleri sık sık gündem oluyor bildiğiniz gibi. Son yıllarda taşıyıcı anne yöntemi, bazı ünlülerin bebek sahibi olma kararını etkileyen önemli bir seçenek haline geldi. Peki, bebeklerini taşıyıcı anneyle dünyaya getiren ünlüler kimler? Gelin, bebeklerini taşıyıcı anne ile kucaklarına alan o isimlere birlikte bakalım!

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Lilly Collins

Lilly Collins

Lily Collins ile Charlie McDowell, taşıyıcı anne yöntemiyle geçtiğimiz hafta çocuk sahibi oldular. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıklar paylaşımda bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladı.

Khloé Kardashian - Tristan Thompson

Khloé Kardashian - Tristan Thompson

True isimli kızlarının ardından Khloe Kardashian ve Tristan Thompson ikinci çocukları Traum'u taşıyıcı anne yoluyla kucaklarına aldı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

2010 yılında, Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle Cristiano Ronaldo Jr. isimli oğlu dünyaya geldi.Babalık deneyimini ilk kez yaşayan Ronaldo'nun bu tercihi basında büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak asıl dikkat çeken olay, 2017 yılında yaşandı. Ronaldo, taşıyıcı anne yöntemiyle bu kez ikiz çocuklarını, Mateo ve Eva'yı kucakladı.

Kim Kardashian - Kanye West

Kim Kardashian - Kanye West

2014 yılında yaptıkları evlilikten dört çocukları bulunan Kim ve Kanye çifti küçük oğulları Psalm taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Nicole Kidman - Keith Urban

Nicole Kidman - Keith Urban

2006 yılından Keith Urban ile evlenen Nicole Kidman, ilk kızını 41 yaşında kucağına almıştı. Diğer kızı Faith Margaret ise dünyaya taşıyıcı anne yoluyla geldi.

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Chrissy Teigen - John Legend

Chrissy Teigen - John Legend

Teigen ve Legend, üçüncü bebeklerini kucaklarına aldıktan sadece beş ay sonra, dördüncü çocukları Wren Alexander Stephens ile birlikte artık altı kişilik bir aile olduklarını duyurdular. Çift oğullarını 19 Haziran 2023'te taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdiklerini doğruladı.

Paris Hilton - Carter Reum

Paris Hilton - Carter Reum

Phoenix adında bir oğlu ve London adında bir kızı olan Paris Hilton çocuklarını taşıyıcı anne ile kucağına aldı.

Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick en büyük çocukları şimdi 21 yaşında olan James Wilkie'nin ardından taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz kızları Tabitha Hodge ve Marion Loretta Elwell'e kavuşular.

Jesse Tyler Ferguson - Justin Mikita

Jesse Tyler Ferguson - Justin Mikita

2020 doğumlu oğulları Beckett Mercer'ı kucaklarına alan çift, Kasım 2022'de taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci bebeklerine kavuştu. Çift en yeni üyelerine Sullivan Louis Ferguson-Mikita adını verdi.

Elton John - David Furnish

Elton John - David Furnish

Elton John ve eşi David’in, ilk oğulları Zachary’yi dünyaya getiren taşıyıcı anneden ikinci bir bebek bekledikleri haberlere yansımıştı. John ve Furnish taşıyıcı anne aracılığıyla  Zachary Jackson Levon Furnish-John ve Elijah Joseph Daniel Furnish-John'u kucaklarına aldı.

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Neil Patrick Harris - David Burtka

Neil Patrick Harris - David Burtka

Harris ile partneri David Burtka'nın taşıyıcı anneden Harper ve Gideon isimli ikizleri bulunuyor.

Ricky Martin - Jwan Yosef

Ricky Martin - Jwan Yosef

Rick Martin ve Jwan Yosef taşıyıcı anne sayesinde Valentino - Matteo adında iki oğlu var.

Jimmy Fallon - Nancy Juvonen

Jimmy Fallon - Nancy Juvonen

Jimmy Fallon ve eşi Nancy Juvonen, ikinci kızları Winnie Rose'u taşıyıcı anne ile kucaklarına aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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