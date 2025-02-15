Kendileri Doğurmadan Çocuklarına Kavuştular: Bebeklerini Taşıyıcı Anneyle Dünyaya Getiren Ünlü İsimler
Kendileri Doğurmadan Çocuklarına Kavuştular: Bebeklerini Taşıyıcı Anneyle Dünyaya Getiren Ünlü İsimler
Günümüzde ünlülerin yaşam tarzları ve özel hayatlarıyla ilgili tercihleri sık sık gündem oluyor bildiğiniz gibi. Son yıllarda taşıyıcı anne yöntemi, bazı ünlülerin bebek sahibi olma kararını etkileyen önemli bir seçenek haline geldi. Peki, bebeklerini taşıyıcı anneyle dünyaya getiren ünlüler kimler? Gelin, bebeklerini taşıyıcı anne ile kucaklarına alan o isimlere birlikte bakalım!
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Lilly Collins
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Khloé Kardashian - Tristan Thompson
Cristiano Ronaldo
Kim Kardashian - Kanye West
Nicole Kidman - Keith Urban
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Chrissy Teigen - John Legend
Paris Hilton - Carter Reum
Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick
Jesse Tyler Ferguson - Justin Mikita
Elton John - David Furnish
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Neil Patrick Harris - David Burtka
Ricky Martin - Jwan Yosef
Jimmy Fallon - Nancy Juvonen
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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