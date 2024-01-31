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Kayınpederden Geline İlişki Tavsiyesi: 'Geceliğini Giy, Kocanı Yatağına Çek, Gerisini Ben mi Söyleyeyim?'

Kayınpederden Geline İlişki Tavsiyesi: 'Geceliğini Giy, Kocanı Yatağına Çek, Gerisini Ben mi Söyleyeyim?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 09:34

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'@mervecelikozaydin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, bir arkadaşının yaşadığı olayı anlattığı anlar ile gündem oldu.

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Merve anlattığı o olayda, arkadaşının evliliğinde sorunlar yaşadığını ve bir gün kayınpederinin alkollü bir şekilde kendisini arayarak ilişki tavsiyesi verdiğini söyledi.

Merve anlattığı o olayda, arkadaşının evliliğinde sorunlar yaşadığını ve bir gün kayınpederinin alkollü bir şekilde kendisini arayarak ilişki tavsiyesi verdiğini söyledi.

Gelinini arayarak ilişki tavsiyesi veren kayınpeder ise gelinine, 'Kahveni yap, geceliğini giy, kocanı yatağa çek, gerisini ben mi söyleyeyim? Sana güveniyorum, sen halledersin' demiş...

Gelinini arayarak ilişki tavsiyesi veren kayınpeder ise gelinine, 'Kahveni yap, geceliğini giy, kocanı yatağa çek, gerisini ben mi söyleyeyim? Sana güveniyorum, sen halledersin' demiş...

Kayınpederin gelinine ilişki tavsiyesi vermesini eleştiren Merve ise, 'İlişki tavsiyesi vermesi gereken kayınpeder midir? Bana göre bu tavsiyeyi yalnızca anne veya kayınvalide verebilir' dedi.

İşte o video: 👇

Merve daha önce de komşularının yatak odasından gelen sevişme seslerinden rahatsız olduğunu dile getirdiği anlar ile gündem olmuştu: 👇

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mamamia

Makyaj yaparak söylüyorsa kesin doğrudur öte yandan ilişki tavsiyesi verecek olan kayınvalide ve anne de değildir.

rcpbyrm

sahte whatsapp yazışmalarının yerini makyaj videoları aldı. :)

Arwen

Ahahah bu abla geçen gün çok ateşli komşularını duvara bardak dayayarak dinleyen kadın değil mi? 🤭 hihiihhi yazıyor kafada efenim durduramıyoruz.

Mehmet Hasret İpek

evet her paylaşım ayrı iğrenç bence

BlueCraving

Bu birilerinin şey sesinden rahatsız olan calimero değil mi? İyice uzmanlaşmış 😁