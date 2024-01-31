Kayınpederden Geline İlişki Tavsiyesi: 'Geceliğini Giy, Kocanı Yatağına Çek, Gerisini Ben mi Söyleyeyim?'

'@mervecelikozaydin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, bir arkadaşının yaşadığı olayı anlattığı anlar ile gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merve anlattığı o olayda, arkadaşının evliliğinde sorunlar yaşadığını ve bir gün kayınpederinin alkollü bir şekilde kendisini arayarak ilişki tavsiyesi verdiğini söyledi.
Gelinini arayarak ilişki tavsiyesi veren kayınpeder ise gelinine, 'Kahveni yap, geceliğini giy, kocanı yatağa çek, gerisini ben mi söyleyeyim? Sana güveniyorum, sen halledersin' demiş...
İşte o video: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Makyaj yaparak söylüyorsa kesin doğrudur öte yandan ilişki tavsiyesi verecek olan kayınvalide ve anne de değildir.
sahte whatsapp yazışmalarının yerini makyaj videoları aldı. :)
Ahahah bu abla geçen gün çok ateşli komşularını duvara bardak dayayarak dinleyen kadın değil mi? 🤭 hihiihhi yazıyor kafada efenim durduramıyoruz.
evet her paylaşım ayrı iğrenç bence
Bu birilerinin şey sesinden rahatsız olan calimero değil mi? İyice uzmanlaşmış 😁