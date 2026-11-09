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Kasım Ayı İstanbul Tiyatro Takvimi: 1-30 Kasım'da İzleyebileceğiniz 26 Oyun

Kasım Ayı İstanbul Tiyatro Takvimi: 1-30 Kasım'da İzleyebileceğiniz 26 Oyun

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 11:15 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 11:41
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İstanbul tiyatro sahneleri kasımın geri kalanında klasik uyarlamalardan kara komedilere, müzikallerden tek kişilik oyunlara uzanan yoğun bir program sunuyor. Paribu Art, Elizabeth Costello, Ermiş ve Sürüklenmiş gibi yapımları sahnelerken Çehov Gecesi de üç kısa Çehov oyununu aynı akşam seyirciyle buluşturacak. Ahududu, Fosforlu Cevriye ve Cadı Kazanı da ay boyunca sahnede olacak.

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Paribu Art Tiyatro Programı 👇🏻

Paribu Art Tiyatro Programı 👇🏻

Elizabeth Costello

J. M. Coetzee'nin Romancının Romanı adlı eserinden yola çıkan oyun, yazar Elizabeth Costello üzerinden entelektüelin sorumluluğunu ve yazarla eseri arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saim Güveloğlu'nun uyarlayıp yönettiği yapım, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ndeki prömiyerinin ardından yeniden sahneye çıkıyor.

  • Tarih: 18 Kasım Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş, Sezer Arıçay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ermiş

Halil Cibran'ın ölümsüz eseri, modern meddah anlatımıyla sahneye taşınıyor. On iki yıl yaşadığı liman kentinden ayrılmaya hazırlanan bilge adam, onu uğurlamaya gelenlerin aşk, evlilik, özgürlük ve ölüm üzerine sorularını yanıtlıyor. Meddah, oyun boyunca otuz farklı karaktere bürünüyor.

  • Tarih: 19 Kasım Perşembe, 19.00

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Meddah

  • Oyuncu: Edip Tepeli

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Şapkadaki Fil

Çocuk oyunundan ilham alan gösteride kişileri, olayları ve yerleri seyirci yazıyor, hangilerinin kullanılacağı da çekilişle belirleniyor. Levent Erden, seçilen başlıklardan sahnede o geceye özel bir hikaye kuruyor.

  • Tarih: 20 Kasım Cuma, 21.00

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Doğaçlama anlatı

  • Oyuncu: Levent Erden

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Sürüklenmiş

Beklemek üzerine kurulu oyun, birbirini çok özlerken ayrı düşen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Babalarla oğullar, kardeşlik, gidebilmek, suçluluk ve yas tutabilmek oyunun merkezinde duruyor.

  • Tarih: 24 Kasım Salı, 20.30

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Tuğrul Tülek, Rıza Kocaoğlu

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

Sadece eğlenmek için başlayan bir oyun, beklenmedik bir olayla yerini sessizliğe ve sorulara bırakıyor. Oyun suçtan çok hazır olmadan büyümeyi, sorumluluk almayı ve çocukluğun ne zaman geride kaldığını sorguluyor.

  • Tarih: 24 Kasım Salı, 19.00 ve 21.00

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Çehov Gecesi 👇🏻

Çehov Gecesi 👇🏻

Çehov Gecesi

Anton Çehov'un üç kısa oyunu aynı akşam sahnede. Evlenme Teklifi'nde komşusunun kızına evlenme teklif etmeye gelen bir adamın ziyareti kavgaya dönüşüyor. Ayı'da kocasının yasını tutan dul bir kadının kapısına alacağını isteyen kaba bir toprak sahibi geliyor. Tütünün Zararları'nda ise karısının zoruyla konferans veren bir adam, konuyu bırakıp kendi hayatını anlatmaya başlıyor.

Oyuncular: Özay Kanat, Burcu Önder, Berkay Karabulut

  • Tarih: 14 Kasım Cumartesi 20.30; 20 Kasım Cuma 21.00; 21 Kasım Cumartesi 20.30; 28 Kasım Cumartesi 20.30

  • Mekan: Eylül Sahnesi, Kadıköy

  • Tür: Komedi

Kasım Ayı İstanbul Tiyatro Takvimi 👇🏻

Kasım Ayı İstanbul Tiyatro Takvimi 👇🏻

Ahududu

Yalnızlığa kesin bir çözüm bulduğuna inanan iki kadın, insanları mutlu etmek için hazırladıkları ahududu karışımlarıyla ateşle oynadıklarının farkında değil. Joseph Kesselring'in komedisini Nedim Saban uyarladı. Oyun onuncu sezonunda.

  • Tarih: 25 Kasım Çarşamba 20.30; 26 Kasım Perşembe 20.00; 27 Kasım Cuma 20.30; 28 Kasım Cumartesi 20.30; 29 Kasım Pazar 19.30

  • Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi; İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi; Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi; İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi; Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Etekler ve Pantolonlar

Nurcan, kocasının onu aldattığını öğrenince yıllardır görmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor ve intikam için yardım istiyor. İki kadın strateji kurarken kendi evliliklerini sorgulamaya başlıyor. Ödüllü oyun yedinci sezonunda.

  • Tarih: 13 Kasım Cuma, 20.30

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ruh Öküzüm

Dokuzuncu sezonundaki oyun, kadın-erkek ilişkilerini tatlı bir komediyle anlatıyor. Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği yapımda Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz sahne alıyor.

  • Tarih: 26 Kasım Perşembe, 20.00

  • Mekan: HOP Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali'nin romanı tiyatro sahnesinde. Üçüncü sezonundaki yapım 250'yi aşkın gösterime ulaştı, Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri'nde yılın tiyatro oyunu ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı.

  • Tarih: 9 Kasım Pazartesi 20.30; 11 Kasım Çarşamba 20.30; 12 Kasım Perşembe 20.00

  • Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon; Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Shirley Valentine - Sumru Yavrucuk

Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, günlük hayatın içinde kaybolup hayallerini unutan bir kadının kendini yeniden keşfedişini anlatıyor. Sumru Yavrucuk sahnedeki tüm karakterleri tek başına canlandırıyor.

  • Tarih: 25 Kasım Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Yoldan Çıkan Oyun

Amatör bir tiyatro topluluğu klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanıyor ama perde açılır açılmaz her şey ters gidiyor. Dekor çöküyor, aksesuarlar kayboluyor, repliklerini unutan oyuncular doğaçlamaya başlıyor.

  • Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Oscar

Christian, Jacqueline'e aşık, Colette ise Oscar'a. Christian sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan istemeye hazırlanırken Colette de babasına söylediği bir yalanla sevgilisiyle evlenmeyi planlıyor. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar Claude Magnier'nin bu komedisinde bir türlü çözülmüyor.

  • Tarih: 25 Kasım Çarşamba 15.00 ve 20.00; 26 Kasım Perşembe 20.00

  • Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Hakan Gümüş

  • Süre: 115 dakika

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Haldun Taner'in kült oyunu, 31 Mart Vakası'ndan 71 Muhtırası'na uzanan dönemi iki zıt karakter üzerinden taşlıyor. Yoksul bir aileden gelen dürüst Vicdani ile servetine servet katmak için her yolu mubah gören Efruz'un hikayesi hiciv ve mizahla anlatılıyor.

  • Tarih: 18-21 Kasım, 20.00 (18 ve 21 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 165 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü sayılan ekip, seyircinin önerileriyle her gece yepyeni bir hikaye kuruyor. Gösteri bir daha aynı şekilde tekrarlanmıyor.

  • Tarih: 14 Kasım Cumartesi 20.30; 20 Kasım Cuma 20.30; 21 Kasım Cumartesi 20.30; 28 Kasım Cumartesi 20.30

  • Mekan: Trump Sahne; HOP Sahne; Trump Sahne; Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama komedi

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ile Serdar, boşanmadan bir gece önce düzenlenen kutlamanın ardından aynı yatakta uyanıyor. Bir gece öncesini hatırlamayan çifti asıl sürpriz salondaki kanepede bekliyor, kanepede bir ceset yatıyor.

  • Tarih: 21 Kasım Cumartesi 20.30; 22 Kasım Pazar 16.00; 24 Kasım Salı 20.00; 26 Kasım Perşembe 20.00

  • Mekan: Sahne Dragos; Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon; Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir; Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Şebbaz

Nüfuzlu Muhterem Bey, torununun sünnet düğünü için bir Karagöz gösterisi ister. Aynı ustadan yetişen ama yıllardır birbirine küs iki çocukluk arkadaşının oyunu sahnelenir. Dev bir gölge perdesiyle gerçek oyuncuları birleştiren yapım, masalsı bir dostluk hikayesi anlatıyor.

  • Tarih: 10 Kasım Salı 20.30; 19 Kasım Perşembe 20.30

  • Mekan: Trump Sahne; Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Yenilmez

Ekonomik kriz yüzünden Londra'da yaşayamaz hale gelen Oliver ile Emily, kuzeydeki küçük bir kasabaya taşınır ve taşralı komşuları Alan ile Dawn'ı evlerine davet eder. Farklı sınıflardan iki çift arasındaki ilişki giderek tuhaflaşıyor. Oyun Türkiye'de ilk kez Şehir Tiyatroları'nda sahneleniyor.

  • Tarih: 18-21 Kasım, 20.00 (18 ve 21 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Gök Kubbe

Bölgenin güçlü ailesinin çocuğunun ölümünden sorumlu tutulan Sally, hamileyse asılmaktan kurtulacak. Kararı on iki kadından oluşan bir jüri verecek. Lucy Kirkwood'un oyunu, linç etmek isteyen kalabalığın gölgesinde adil bir karar vermeye çalışan kadınları anlatıyor.

  • Tarih: 18-21 Kasım, 20.00 (21 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Fosforlu Cevriye

Galata'da sokaklarda büyüyen Cevriye, hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı bir gece karşısına çıkan esrarengiz bir adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Ona 'siz' diye hitap eden bu adam aslında gizlenen bir idam mahkumudur. Müzikal, 1930-40'lı yılların İstanbul'unu sahneye taşıyor.

  • Tarih: 25-28 Kasım, 20.00 (28 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Çağatay Palabıyık, Nur Saçbüker, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Haramiler

Musahipzade Celal'in üç oyunundan uyarlanan müzikal, Şeyhülislam akrabasının kayırmasıyla saraya kadar yükselen Kadı Yakup Efendi'nin hikayesini anlatıyor. Engin Alkan uyarlayıp yönetti.

  • Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (14 Kasım Cumartesi ayrıca 15.00)

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Müzikli komedi

  • Süre: 180 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Tartuffe

Zengin bir adam, kimseyi dinlemeden evine sahtekar bir sofu yerleştiriyor ve hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını altüst ediyor. Molière'in oyunu, Orhan Veli'nin çevirisi ve şiirlerinden bestelenen şarkılarla sahneleniyor.

  • Tarih: 11-14 Kasım, 20.00 (11 ve 14 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Murat Garipağaoğlu, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Soner Dinç, Zeynep Göktay Dilbaz

  • Süre: 155 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Cadı Kazanı

Arthur Miller'ın 1692'deki Salem cadı mahkemelerinden yola çıkan oyunu, çıkarları için insanları ölüme sürükleyenleri ve buna seyirci kalan halkı anlatıyor.

  • Tarih: 17 Kasım Salı, 20.00

  • Mekan: İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi

Varşova 1 Eylül 1939'da işgal edildiğinde Varşova Tiyatrosu'ndaki oyuncular, tiyatro mesleğiyle Nazilere karşı bir direniş başlatır. Nick Whitby'nin kara komedisini Hüseyin Köroğlu yönetiyor.

  • Tarih: 25-28 Kasım, 20.00 (28 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Hüseyin Köroğlu, Vildan Türkbaş, İrem Arslan, Emre Narcı

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Köpek Kalbi

1924'te Sovyet Rusya'da insan beyni ve gençleşme üzerine çalışan Profesör Preobrajenski, sokak köpeği Şarik'e bir insandan alınan organları nakleder. Mihail Bulgakov'un eserinden uyarlanan oyun, deneyin beklenmedik sonuçlarını anlatıyor.

  • Tarih: 25-28 Kasım, 20.00 (28 Kasım ayrıca 15.00)

  • Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvalet görevlisi olarak çalışan Ayten, oraya nasıl düştüğünü, onu terk eden kocasını ve en çok da içinde biriken öfkesini anlatıyor. Tek kişilik oyun Direklerarası Seyircileri Ödülü de aldı.

  • Tarih: 25 Kasım Çarşamba 20.30; 26 Kasım Perşembe 20.30

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi; Akatlar Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi, dram

  • Oyuncu: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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