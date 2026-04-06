Kara Sevda Nerede İzlenir? Tüm Ülkeler İçin Platform Rehberi

Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Arap ülkelerindeki platformların çoğunda (özellikle OSN ve StarzPlay), dizi genellikle Suriye lehçesiyle dublaj yapılmış şekilde yayınlanır. Ancak orijinal sesle izlemek isteyenler için altyazı seçenekleri de mevcuttur.

Hayır, 'Kara Sevda' şu anda Türkiye Netflix veya global Netflix kütüphanesinde bulunmamaktadır. Ancak platformların kütüphaneleri sürekli güncellendiği için yerel platformları (puhutv, GAİN vb.) kontrol etmek daha sağlıklıdır.

Kara Sevda dizisinin İngilizce, Arapça veya İspanyolca adı nedir?

İngilizce: Endless Love

İspanyolca: Amor Eterno

Arapça: Al Hub Al A'ma

Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.