article/comments
article/share
Haberler
TV
Kara Sevda Nerede İzlenir? Tüm Ülkeler İçin Platform Rehberi

kara sevda
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2026 - 16:36

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, 2015–2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan ve toplamda 110'dan fazla ülkede, 50'den fazla dile çevrilen Kara Sevda'yı nerede izleyebileceğinizi ülkelere göre derledik.

İşte 2026'da Kara Sevda'yı nerede izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kara Sevda Türkiye'de Nerede İzlenir?

  • puhutv: Dizinin tüm bölümlerini herhangi bir ücret ödemeden, kayıtlı veya kayıtsız olarak ücretsiz izleyebilirsiniz.

  • GAİN: Platforma abone olarak tüm bölümlere reklamlı veya reklamsız seçeneklerle erişebilirsiniz.

  • Prime Video: Amazon Prime üyeliğiniz varsa, 'Kara Sevda' (veya bazı bölgelerde 'Bitmeyen Sevda') adıyla bölümlere ulaşabilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin resmi 'Kara Sevda' kanalı üzerinden tüm bölümler tek parça, HD kalitede ve yasal olarak yayındadır.

Kara Sevda ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • Univision / ViX: ABD'deki İspanyolca konuşan izleyiciler için dizi 'Amor Eterno' adıyla Univision ağında ve dijital platformu ViX üzerinde yayınlanmaktadır.

  • YouTube: İngilizce veya İspanyolca alt yazılı seçenekleriyle resmi kanallar üzerinden izlenebilir.

Kara Sevda İspanya'da Nereden İzlenir?

  • Mitele (Mediaset Spain): İspanya'da büyük bir fenomen olan dizi, Mediaset bünyesindeki Mitele platformu üzerinden 'Amor Eterno' adıyla izlenebilir.

  • YouTube: İspanyolca dublajlı bölümler mevcuttur.

Kara Sevda İtalya'da Nereden İzlenir?

  • Mediaset Infinity: İtalya'da son dönemde tekrar popülerleşen dizi, 'Endless Love' ismiyle Canale 5 kanalında yayınlanmakta ve Mediaset Infinity platformundan online takip edilebilmektedir.

Kara Sevda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • OSN+ (Orbit Showtime Network): Orta Doğu'nun en büyük dijital platformlarından biri olan OSN+, diziyi yüksek görüntü kalitesi ve profesyonel Arapça dublaj/altyazı seçenekleriyle sunmaktadır.

  • StarzPlay: Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bu platformda, dizinin tüm sezonlarına abonelik dahilinde ulaşılabilir.

  • Shahid VIP: MBC Group bünyesindeki Shahid platformu, belirli dönemlerde lisans anlaşmalarına bağlı olarak diziyi kütüphanesinde bulundurmaktadır.

  • YouTube (Kara Sevda Arabic): Dizinin Arapça konuşan izleyiciler için hazırlanmış resmi YouTube kanalları bulunmaktadır. Bu kanallarda bölümler genellikle parçalar halinde veya full HD olarak ücretsiz izlenebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıkça Sorulan Sorular

  • Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Arap ülkelerindeki platformların çoğunda (özellikle OSN ve StarzPlay), dizi genellikle Suriye lehçesiyle dublaj yapılmış şekilde yayınlanır. Ancak orijinal sesle izlemek isteyenler için altyazı seçenekleri de mevcuttur.

Hayır, 'Kara Sevda' şu anda Türkiye Netflix veya global Netflix kütüphanesinde bulunmamaktadır. Ancak platformların kütüphaneleri sürekli güncellendiği için yerel platformları (puhutv, GAİN vb.) kontrol etmek daha sağlıklıdır.

  • Kara Sevda dizisinin İngilizce, Arapça veya İspanyolca adı nedir?

 İngilizce: Endless Love

 İspanyolca: Amor Eterno

 Arapça: Al Hub Al A'ma

  • Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

  • Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın