Kahve İçmeden Güne Başlayamayan 5 Burç

22 Aralık-21 Ocak arasında doğan Oğlaklar için sabah saatleri boşa harcanacak bir zaman değil. Günün planı o saatlerde yapılıyor, yapılacaklar listesi o saatlerde bir kez daha gözden geçiriliyor. Sorumluluklarını ciddiye alan, bir hedef koydu mu peşini kolay kolay bırakmayan bu burç için kahve de bu hazırlığın bir parçası.

Özellikle yoğun bir iş gününde, bilgisayarın başına oturmadan önce alınan o ilk yudum Oğlak'ın kafasında 'mesai başladı' düğmesine basıyor. Kısacası Oğlak kahvesini içerken bile aslında çoktan çalışmaya başlamış oluyor.