Kahve İçmeden Güne Başlayamayan 5 Burç
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Kimimiz gözünü açar açmaz mutfağa gidip kahve makinesinin düğmesine basıyor, kimimiz ilk yudumu almadan kimseyle iki kelime etmiyor. Astroloji yorumlarına göre bu sabah alışkanlığı bazı burçlarda çok daha belirgin. Çalışma disiplini, hareketli temposu ya da küçük keyiflere düşkünlüğü yüzünden kahveyle neredeyse özdeşleşen burçlar belli oldu. İşte bir fincan kahve içmeden güne başlayamayan 5 burç!
Kaynak: Times of India
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1. Oğlak burcu: Günün planını ilk yudumla yapıyor
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2. Başak burcu: Kahvesinin ne saati şaşıyor ne tarifi
3. İkizler burcu: Kahvesi de en az gündemi kadar değişken
4. Boğa burcu: Kahvenin kokusundan bile keyif alıyor
5. Koç burcu: Kahvesini kapıp işe koyuluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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