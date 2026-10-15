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Kahve İçmeden Güne Başlayamayan 5 Burç

Kahve İçmeden Güne Başlayamayan 5 Burç

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:41
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Kimimiz gözünü açar açmaz mutfağa gidip kahve makinesinin düğmesine basıyor, kimimiz ilk yudumu almadan kimseyle iki kelime etmiyor. Astroloji yorumlarına göre bu sabah alışkanlığı bazı burçlarda çok daha belirgin. Çalışma disiplini, hareketli temposu ya da küçük keyiflere düşkünlüğü yüzünden kahveyle neredeyse özdeşleşen burçlar belli oldu. İşte bir fincan kahve içmeden güne başlayamayan 5 burç!

Kaynak: Times of India

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1. Oğlak burcu: Günün planını ilk yudumla yapıyor

1. Oğlak burcu: Günün planını ilk yudumla yapıyor

22 Aralık-21 Ocak arasında doğan Oğlaklar için sabah saatleri boşa harcanacak bir zaman değil. Günün planı o saatlerde yapılıyor, yapılacaklar listesi o saatlerde bir kez daha gözden geçiriliyor. Sorumluluklarını ciddiye alan, bir hedef koydu mu peşini kolay kolay bırakmayan bu burç için kahve de bu hazırlığın bir parçası.

Özellikle yoğun bir iş gününde, bilgisayarın başına oturmadan önce alınan o ilk yudum Oğlak'ın kafasında 'mesai başladı' düğmesine basıyor. Kısacası Oğlak kahvesini içerken bile aslında çoktan çalışmaya başlamış oluyor.

2. Başak burcu: Kahvesinin ne saati şaşıyor ne tarifi

2. Başak burcu: Kahvesinin ne saati şaşıyor ne tarifi

23 Ağustos-22 Eylül arasında doğan Başaklar düzeni seviyor ve sabahlar da bu kuralın dışında kalmıyor. Her gün aşağı yukarı aynı saatte kalkıp aynı fincana aynı kahveyi koymak, onlar için günün akışını başlatan küçük ama vazgeçilmez bir ayrıntı.

Başak için kahvenin kendisi kadar nasıl hazırlandığı da önemli. Kahvenin ölçüsü, suyun sıcaklığı, fincanın tezgahtaki yeri... Bu tanıdık sıralamadan biri aksadığında Başak'ın güne de bir şeyler eksik başlıyor gibi hissetmesi hiç şaşırtıcı değil.

3. İkizler burcu: Kahvesi de en az gündemi kadar değişken

3. İkizler burcu: Kahvesi de en az gündemi kadar değişken

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizlerin zihni sabah daha yataktan çıkmadan çalışmaya başlıyor. Aynı anda birkaç işin ucundan tutan, bir konudan ötekine hızla geçen bu burç için kahve hem güne hazırlanmanın yolu hem de sohbetin bahanesi. Bir arkadaşla buluşmanın ya da iş arkadaşına 'Bir kahve içelim mi?' demenin en kolay yolu da zaten bu.

Yalnız İkizlerden tek bir kahveye sadakat beklemeyin. Bugün sıcak bir filtre kahve, yarın buzlu kahve, öbür gün belki de kafede gözüne çarpan yeni bir çeşit... Yenilik meraklısı bu burç için fincanın içindekinin her gün değişmesi gayet doğal.

4. Boğa burcu: Kahvenin kokusundan bile keyif alıyor

4. Boğa burcu: Kahvenin kokusundan bile keyif alıyor

21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğalar için kahve, uyanmaya yardım eden bir içecekten çok daha fazlası. Konforuna ve duyularına hitap eden şeylere düşkün olan bu burç, mutfağa yayılan kokudan ilk yudumdaki sıcaklığa kadar her aşamanın tadını çıkarmak istiyor.

Boğa'yı sabah telaşına sürüklemek de pek kolay değil. Önce kahvesini acele etmeden hazırlıyor, sonra en sevdiği köşeye kurulup birkaç dakikayı yalnızca kendine ayırıyor. Bu yüzden kahve molası, Boğa'nın günün en sevdiği anlarından biri. O molayı elinden almaya kalkanın da işi zor.

5. Koç burcu: Kahvesini kapıp işe koyuluyor

5. Koç burcu: Kahvesini kapıp işe koyuluyor

21 Mart-20 Nisan arasında doğan Koçlar beklemeyi hiç sevmiyor. Sabırsız, hareketli ve hep bir adım önde olmak isteyen bu burç güne de hızlı başlamak istiyor. Önünde bitirilecek bir iş ya da ulaşılacak bir hedef varsa sabah kahvesi, koşuşturmaya dalmadan önce kendini toparladığı kısa bir mola oluyor.

Ama bu molanın uzun sürmesini beklemeyin. Koç kahvesini alıyor, çoğu zaman ayakta birkaç yudumda bitiriyor ve işe koyuluyor. Uzun uzun hazırlanmak yerine kahvesini kapıp kapıdan çıkmak tam da Koç'un enerjik karakterine yakışan bir alışkanlık.

Elbette bunlar eğlence amaçlı astroloji yorumları. Kahve alışkanlığını doğum tarihinden çok yaşam tarzı, iş temposu ve kişisel tercihler belirliyor. Yani sabah kahvesi olmadan gözünüzü açamıyorsanız, suçu yıldızlara atmadan önce bir de dün geceki uyku saatinize bakmakta fayda var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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