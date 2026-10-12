Kahve İçme Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Kahve alışkanlıklarına bakılırsa sende ciddi bir ateş grubu enerjisi var. Çünkü sen yeni bir kahve gördüğünde fazla düşünmeden deneyebiliyor, siparişin yanlış geldiğinde ne istediğini açıkça söyleyebiliyor ve kahveyi çoğu zaman gününe hız kazandıran bir şey olarak görüyorsun.

Koç'un doğrudanlığı, Aslan'ın öz güveni ya da Yay'ın yenilik arayışı sende bir yerlerde kendini belli ediyor olabilir. Senin kahve siparişinde bile “Ben bunu istiyorum” diyebilen bir tarafın var. Kısacası espresso, doppio veya flat white gibi karakterli kahveler tam senlik!