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Kahve İçme Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Kahve İçme Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 09:47
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Kahveni sade mi içiyorsun, yoksa menüde yeni bir şey gördüğünde hemen denemek mi istiyorsun? Sabah kahvesi senin için vazgeçilmez mi, yoksa canın ne zaman isterse o zaman mı içiyorsun? 

Hazırsan başlayalım.

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1. Sabah uyandığında kahveyle ilişkin nasıl başlıyor?

2. Müdavimi olduğun kafeye yeni bir kahve çeşidi gelirse ne yaparsın?

3. Verdiğin kahve siparişi yanlış gelirse sorun çıkarır mısın?

4. Kahveni en çok nasıl bir ortamda içmekten keyif alırsın?

5. Peki senin için kahve seçiminde en belirleyici olan şey nedir?

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6. Peki kahveni içerken yanında en çok ne olsun istersin?

7. Arkadaşın yeni açılan kahveciye gitmek istedi. Cevabın ne olur?

8. Bir de favori kahveni tek kelimeyle anlatmanı istesek...

Senin Enerjin: Ateş Grubu

Kahve alışkanlıklarına bakılırsa sende ciddi bir ateş grubu enerjisi var. Çünkü sen yeni bir kahve gördüğünde fazla düşünmeden deneyebiliyor, siparişin yanlış geldiğinde ne istediğini açıkça söyleyebiliyor ve kahveyi çoğu zaman gününe hız kazandıran bir şey olarak görüyorsun.

Koç'un doğrudanlığı, Aslan'ın öz güveni ya da Yay'ın yenilik arayışı sende bir yerlerde kendini belli ediyor olabilir. Senin kahve siparişinde bile “Ben bunu istiyorum” diyebilen bir tarafın var. Kısacası espresso, doppio veya flat white gibi karakterli kahveler tam senlik!

Senin Enerjin: Toprak Grubu

Sen kahve konusunda maceradan çok istikrarın peşinde olanlardansın. Bir yerde güzel kahve bulduysan tekrar oraya gidersin, sevdiğin siparişi de sırf trendler var diye değiştirmezsin. Kahvenin doğru sıcaklıkta olması ve tadının her seferinde tutması senin için küçük ama önemli ayrıntılar olabilir.

Bu tavır Boğa'nın keyif düşkünlüğünü, Başak'ın detaycılığını ve Oğlak'ın disiplinini aklımıza getirdi. Yeni şeylere tamamen kapalı olmasan da sevdiğin bir şeyi değiştirmeyi de istemiyorsun. Sonuçta cappuccino ve latte zaten gayet güzelse neden durduk yere başka bir şey isteyesin, öyle değil mi?

Senin Enerjin: Hava Grubu

Senin kahve siparişin bile muhtemelen uzun süre aynı kalmıyor. Bugün americano, yarın iced latte, ertesi gün menüde adını ilk kez gördüğün bir şey tercih edebiliyorsun. Çünkü senin için kahve biraz da merak ve keşif işi. Yeni açılan kahvecileri keşfetmek tam senlik hareketlerden. İkizler'in yenilik arayan tarafı, Terazi'nin kararsızlığı ve Kova'nın kalıpları yıkma isteği senin bu tavrını hatırlatıyor. 

Bir de sen kahveyi sosyal bir araç olarak görüyorsun. Tek başına içmek de güzel ama yanında sohbet olunca daha fazla keyif alıyorsun. O yüzden doğru tahmin edebildik mi?

Senin Enerjin: Su Grubu

Sen kahve içmiyorsun, biraz kahve atmosferi yaşıyorsun desek daha doğru olur. Çünkü senin için fincanın içindeki lezzet kadar müzik, manzara ve hava da aynı ölçüde önemli. Kahve senin için asla enerji verecek bir içecek olmuyor. Onu bazen küçük bir mola, bazen de kendinle kalma bahanesi olarak kullanıyorsun.

Yengeç'in konfor alanına düşkünlüğü, Akrep'in yoğun tatları seven tarafı ve Balık'ın melankolisi senin ruhunu tanımlıyor gibi. Sen de tıpkı su grubu burçlar gibi akışkan bir tavır sergiliyor ve seçimlerini, ruh haline göre değiştiriyorsun. Yani bir gün yumuşacık bir latte, ertesi gün sert bir double espresso içmen çok mümkün.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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