Kahve İçme Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
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Kahveni sade mi içiyorsun, yoksa menüde yeni bir şey gördüğünde hemen denemek mi istiyorsun? Sabah kahvesi senin için vazgeçilmez mi, yoksa canın ne zaman isterse o zaman mı içiyorsun?
Hazırsan başlayalım.
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1. Sabah uyandığında kahveyle ilişkin nasıl başlıyor?
2. Müdavimi olduğun kafeye yeni bir kahve çeşidi gelirse ne yaparsın?
3. Verdiğin kahve siparişi yanlış gelirse sorun çıkarır mısın?
4. Kahveni en çok nasıl bir ortamda içmekten keyif alırsın?
5. Peki senin için kahve seçiminde en belirleyici olan şey nedir?
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6. Peki kahveni içerken yanında en çok ne olsun istersin?
7. Arkadaşın yeni açılan kahveciye gitmek istedi. Cevabın ne olur?
8. Bir de favori kahveni tek kelimeyle anlatmanı istesek...
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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