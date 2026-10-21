Kahvaltıda Bile Tüketiyoruz: Çoğu Kişinin Ultra İşlenmiş Olduğunu Bilmediği Yiyecekler
Market alışverişi yaparken aldığınız ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğuna dikkat ediyor musunuz? Özellikle protein barlar, kahvaltılık gevrekler veya bitkisel sütler çoğumuza iyi birer tercih gibi gelebiliyor. Ancak her zaman düşündüğümüz kadar bilinçli seçimler yapmıyor olabiliriz. ABD’de 2 bin kişinin katıldığı yeni bir araştırma, insanların ultra işlenmiş gıdaları tanımakta zorlandığını ortaya koydu. Öyle ki katılımcıların büyük bölümü, günlük hayatlarında sık sık tükettikleri bazı ürünlerin hangi gruba girdiğini bilmiyor. Üstelik işlenmiş gıdalar hakkında doğru bilinen yanlışlar da oldukça fazla.
Peki ultra işlenmiş gıdalar hangileri ve araştırmadan nasıl sonuçlar çıktı? Gelin, detaylara birlikte bakalım.
İnsanların Yalnızca Yüzde 9’u Ultra İşlenmiş Gıdaları Doğru Şekilde Ayırt Edebildi
Sağlıklı Olduğunu Düşündüğümüz Bazı Yiyecekler de Ultra İşlenmiş Olabilir
Her İşlenmiş Gıda Sağlıksız mı? Araştırmada Bu Konuda da Kafa Karışıklığı Yaşandı
İnsanlar Ultra İşlenmiş Gıdalara Haftada Ortalama 40 Dolar Harcadığını Düşünüyor
Katılımcıların Yüzde 61’i Ultra İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmanın Neredeyse İmkânsız Olduğunu Düşünüyor
Peki Ultra İşlenmiş Gıdaları Nasıl Ayırt Edebiliriz?
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