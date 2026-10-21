Kahvaltıda Bile Tüketiyoruz: Çoğu Kişinin Ultra İşlenmiş Olduğunu Bilmediği Yiyecekler

ABD’de gıda üreticisi Amy’s Kitchen tarafından yaptırılan ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin yetişkin katıldı. 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, insanların ultra işlenmiş gıdalar hakkındaki bilgileri ve alışveriş alışkanlıkları incelendi.

Sonuçlar oldukça ilginç. Katılımcıların yalnızca yüzde 9’u ultra işlenmiş gıdaları doğru şekilde tanımlayabildi. Üstelik insanların kendi beslenme alışkanlıklarına ilişkin tahminleri de genel tüketim verilerinden oldukça farklı çıktı. Ankete katılanlar, beslenmelerinin ortalama yüzde 16’sının ultra işlenmiş gıdalardan oluştuğunu düşündüklerini söyledi. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 2021-2023 dönemine ait verilerine göre, ülkedeki yetişkinlerin günlük kalorilerinin ortalama yüzde 53’ü ultra işlenmiş gıdalardan geliyor.

İki veri farklı araştırmalardan elde edildiği ve farklı ölçütlere dayandığı için doğrudan aynı kişilerin tüketimini karşılaştırmıyor. Yine de sonuçlar, ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki yerinin sanıldığından daha büyük olabileceğini gösteriyor.