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Kahvaltıda Bile Tüketiyoruz: Çoğu Kişinin Ultra İşlenmiş Olduğunu Bilmediği Yiyecekler

Kahvaltıda Bile Tüketiyoruz: Çoğu Kişinin Ultra İşlenmiş Olduğunu Bilmediği Yiyecekler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:30
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Market alışverişi yaparken aldığınız ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğuna dikkat ediyor musunuz? Özellikle protein barlar, kahvaltılık gevrekler veya bitkisel sütler çoğumuza iyi birer tercih gibi gelebiliyor. Ancak her zaman düşündüğümüz kadar bilinçli seçimler yapmıyor olabiliriz. ABD’de 2 bin kişinin katıldığı yeni bir araştırma, insanların ultra işlenmiş gıdaları tanımakta zorlandığını ortaya koydu. Öyle ki katılımcıların büyük bölümü, günlük hayatlarında sık sık tükettikleri bazı ürünlerin hangi gruba girdiğini bilmiyor. Üstelik işlenmiş gıdalar hakkında doğru bilinen yanlışlar da oldukça fazla.

Peki ultra işlenmiş gıdalar hangileri ve araştırmadan nasıl sonuçlar çıktı? Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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İnsanların Yalnızca Yüzde 9’u Ultra İşlenmiş Gıdaları Doğru Şekilde Ayırt Edebildi

İnsanların Yalnızca Yüzde 9’u Ultra İşlenmiş Gıdaları Doğru Şekilde Ayırt Edebildi

ABD’de gıda üreticisi Amy’s Kitchen tarafından yaptırılan ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin yetişkin katıldı. 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, insanların ultra işlenmiş gıdalar hakkındaki bilgileri ve alışveriş alışkanlıkları incelendi.

Sonuçlar oldukça ilginç. Katılımcıların yalnızca yüzde 9’u ultra işlenmiş gıdaları doğru şekilde tanımlayabildi. Üstelik insanların kendi beslenme alışkanlıklarına ilişkin tahminleri de genel tüketim verilerinden oldukça farklı çıktı. Ankete katılanlar, beslenmelerinin ortalama yüzde 16’sının ultra işlenmiş gıdalardan oluştuğunu düşündüklerini söyledi. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 2021-2023 dönemine ait verilerine göre, ülkedeki yetişkinlerin günlük kalorilerinin ortalama yüzde 53’ü ultra işlenmiş gıdalardan geliyor.

İki veri farklı araştırmalardan elde edildiği ve farklı ölçütlere dayandığı için doğrudan aynı kişilerin tüketimini karşılaştırmıyor. Yine de sonuçlar, ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki yerinin sanıldığından daha büyük olabileceğini gösteriyor.

Sağlıklı Olduğunu Düşündüğümüz Bazı Yiyecekler de Ultra İşlenmiş Olabilir

Sağlıklı Olduğunu Düşündüğümüz Bazı Yiyecekler de Ultra İşlenmiş Olabilir

Araştırmada katılımcıların özellikle bazı paketli ürünleri sınıflandırmakta zorlandığı görüldü. Dilimlenmiş paket ekmekler, kahvaltılık gevrekler, işlenmiş şarküteri ürünleri ve krakerler, ultra işlenmiş olabilen yiyecekler arasında bulunuyor. Üstelik çoğumuzun daha sağlıklı beslenmek için tercih ettiği bazı ürünler de bu gruba girebiliyor.

Örneğin bitkisel sütler, protein barlar ve granola barlar, içeriklerine ve üretim yöntemlerine bağlı olarak ultra işlenmiş sayılabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Bu ürünlerin tamamı aynı içeriğe sahip değil. Bir yiyeceğin ultra işlenmiş olup olmadığını anlamak için yalnızca adına veya ambalajına bakmak yeterli değil. Kullanılan katkı maddeleri, üretim süreci ve ürünün içeriği de sınıflandırmada belirleyici oluyor.

Her İşlenmiş Gıda Sağlıksız mı? Araştırmada Bu Konuda da Kafa Karışıklığı Yaşandı

Her İşlenmiş Gıda Sağlıksız mı? Araştırmada Bu Konuda da Kafa Karışıklığı Yaşandı

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de insanların işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdaları birbirine karıştırması oldu. Katılımcıların yüzde 37’si, bir yiyeceğin herhangi bir işlemden geçmesinin onu otomatik olarak sağlıksız hale getirdiğini düşündüğünü belirtti. Hatta yüzde 54’ü kavanozda, yüzde 49’u konserve olarak ve yüzde 45’i dondurulmuş şekilde satılan ürünleri cips veya kurabiye kadar sağlıksız değerlendirdi.

Oysa durum her zaman böyle değil. Örneğin pastörize süt, yulaf ezmesi, dondurulmuş sebzeler veya katkı maddesi içermeyen konserve baklagiller işlemden geçmiş olsalar da mutlaka ultra işlenmiş sayılmıyor. Bir yiyeceğin dondurulması, konservelenmesi veya pastörize edilmesi tek başına onun sağlıksız olduğunu göstermiyor.

Ankete katılanların yarısı, işlenmiş ve ultra işlenmiş gıda arasındaki farkı bildiğinden emin olmadığını söyledi. Yüzde 44’ü ise hangi yiyeceklerin tüketilip tüketilmemesi gerektiği hakkında karşılaştığı çelişkili bilgiler nedeniyle kafasının karıştığını belirtti.

İnsanlar Ultra İşlenmiş Gıdalara Haftada Ortalama 40 Dolar Harcadığını Düşünüyor

İnsanlar Ultra İşlenmiş Gıdalara Haftada Ortalama 40 Dolar Harcadığını Düşünüyor

Araştırma, beslenme alışkanlıklarının ekonomik yönünü de ele aldı. Katılımcılar, haftalık gıda alışverişlerinde ortalama 92 dolar harcadıklarını tahmin etti. Bu tutarın yaklaşık 40 dolarının ultra işlenmiş ürünlere, 52 dolarının ise daha az işlenmiş veya doğal olarak değerlendirdikleri yiyeceklere gittiğini belirttiler. Ancak bu miktarlar gerçek alışveriş fişlerinden değil, katılımcıların kendi tahminlerinden elde edildi. Öte yandan insanların alışveriş yaparken her zaman istedikleri ürünleri seçemediği de görüldü.

Katılımcıların yüzde 31’i bütçesine uygun alışveriş yapmayı, yüzde 23’ü ise evdeki herkesin yiyeceği ürünleri almayı öncelikli gördüğünü söyledi. Yüzde 21’i sağlıklı beslenmekle bütçesini korumak arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtirken yüzde 20’si de hem sağlıklı bulduğu hem de severek tüketebileceği yiyecekleri bulmakta zorlandığını ifade etti. Yani insanların beslenme tercihlerini yalnızca neyin sağlıklı olduğunu bilmeleri değil, ekonomik koşulları da etkiliyor.

Katılımcıların Yüzde 61’i Ultra İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmanın Neredeyse İmkânsız Olduğunu Düşünüyor

Katılımcıların Yüzde 61’i Ultra İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmanın Neredeyse İmkânsız Olduğunu Düşünüyor

Araştırmaya göre insanların önemli bir bölümü ultra işlenmiş gıdalarla ilgili endişe duyuyor ancak bunlardan uzak durmanın kolay olmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 71’i günlük beslenmesindeki ultra işlenmiş gıda miktarını düşündüğünü belirtti. Yüzde 61’i ise bu ürünlerin marketlerde ve günlük hayatta o kadar yaygın olduğunu, isteseler bile tamamen kaçınamayacaklarını söyledi.

Buna rağmen katılımcıların yüzde 69’u, uzun vadeli sağlık risklerini azaltabileceğini bilmesi halinde daha kaliteli gıdalara daha fazla para harcamaya hazır olduğunu ifade etti. Yüzde 42’si de ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede daha yüksek maliyetlerle bağlantılı olabileceğini öğrenirse bu ürünleri daha az satın alabileceğini belirtti.

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Peki Ultra İşlenmiş Gıdaları Nasıl Ayırt Edebiliriz?

Peki Ultra İşlenmiş Gıdaları Nasıl Ayırt Edebiliriz?

Ultra işlenmiş gıdalar genellikle endüstriyel yöntemlerle üretilen, çeşitli katkı maddeleri içerebilen ve evde yemek hazırlarken pek kullanılmayan bileşenlerle formüle edilen ürünleri kapsıyor. Örneğin bazı aromalı içecekler, paketli atıştırmalıklar, şekerli kahvaltılık gevrekler ve hazır yiyecekler bu gruba girebiliyor. Ancak her paketli ürünün ultra işlenmiş olduğunu düşünmek doğru değil. Ürünlerin içeriklerini incelemek ve benzer seçenekleri karşılaştırmak daha bilinçli alışveriş yapmaya yardımcı olabilir.

Bilimsel araştırmalarda ultra işlenmiş gıdaların yüksek miktarda tüketilmesi ile bazı sağlık sorunları arasında ilişkiler bulunuyor. Bununla birlikte tek bir ürünün işlenme düzeyine bakarak kişinin sağlığı üzerindeki etkisini kesin olarak belirlemek mümkün değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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