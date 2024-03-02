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İzledikten Çok Uzun Bir Süre Sonra Bile Etkisinden Çıkmanızın Neredeyse İmkansız Olduğu Filmler!

İzledikten Çok Uzun Bir Süre Sonra Bile Etkisinden Çıkmanızın Neredeyse İmkansız Olduğu Filmler!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 15:52

Sizi koltuğunuza çivileyerek düşünce dünyanızı altüst edecek derecede etkileyici filmleri sizler için listeledik. Çoğunlukla rahatsız edici, bazen de yıkıcı etkilere sahip bu filmleri izlemeden önce iki kez düşünün. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Human Centipede (First Sequence), 2009

20. The Human Centipede (First Sequence), 2009

IMDb: 4.4 

Özet: Amerikalı iki genç kız Avrupa tatiline çıkarlar. Almanya'da yaptıkları bir gezi esnasında arabaları bozulur, hava kararmıştır ve yardıma ihtiyaçları vardır. Bir ormanın ortasında mahsur kalan genç kızların karşılarına bir villa çıkar. Sabah olduğunda kendilerini eski bir mahzende bulan genç kızlar, hiç tanımadıkları bir Japon turistle karşılaşırlar. Kıstırılmış oldukları mahsende onlara ev sahipliği yapacak olan kişi, eski bir cerrah olan Dr. Hieter'dir. Zamanında siyam ikizlerini ayırma konusundaki başarısı ile tanınan doktor, kendi hastalıklı düşlerini üç tutsağı üstünde denemeye kalkacaktır. 

Oyuncular: Dieter Laser, Winter Williams, Ashlynn Yennie 

Yönetmen: Tom Six

19. A Serbian Film, 2010

19. A Serbian Film, 2010

IMDb: 5.0  

Özet: Milos emekli olacak bir porno yıldızıdır, artık normal bir hayat sürmek istemektedir. Bir gün son derece cazip ve ona ömür boyu yetecek parayı alacağı bir film teklifi gelir. O andan itibaren, son film diye düşünen Milos inanılmaz zulüm ve kargaşa bir girdap içine çekilir.  

Oyuncular: Srdjan 'Zika' Todorovic, Sergej Trifunovic, Jelena Gavrilovic  

Yönetmen: Srdjan Spasojevic

18. Cannibal Holocaust, 1980

18. Cannibal Holocaust, 1980

IMDb: 5.8 

Özet: Belgesel türüne yaklaşan film, Güney Amerika'ya çekime gittikten sonra kaybolan bir film ekibinin araştırılmasını konu ediniyor. Olayı araştıran profesör, film ekibinin çevrede yaşayan yerlilerin keyfini kaçırdığını ve bunun karşılığında onların yamyam yüzleriyle karşılaştıklarını öğreniyor. Üstelik bu bilgiyi geride kalan video kasetlerden almak zorunda kalıyor. 

Oyuncular: Robert Kerman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen 

Yönetmen: Ruggero Deodato

17. Girl in the Basement, 2021

17. Girl in the Basement, 2021

IMDb: 6.3 

Özet: Sara için 18. yaş günü demek özgürlük ve hep hayalini kurduğu ülke turu demektir. Kız kardeşi ve annesi ile odasında bu hayaliyle ilgili sohbet eden Sara’nın hesaba katmadığı bir durum vardır ne yazık ki, babası. Hayalini o güne dek ciddiye almayan babası, sohbete kulak misafiri olduğunda Sara’nın ciddi olduğunu düşünmeye başlar. 

Oyuncular: Judd Nelson, Stefanie Scott, Joely Fisher 

Yönetmen: Elisabeth Röhm

16. The Number 23, 2007

16. The Number 23, 2007

IMDb: 6.4  

Özet: Walter, karısı Agatha ile sıradan bir yaşam sürerken '23 Numara' isimli bir kitabın eline geçmesi ile hayatını korkunç bir tekinsizliğin içine sürükler. Bu kitabı okudukça kitapta yazılanların kendi hayatı ile ilgili olduğunu düşünmeye ve hatta giderek buna saplantılı bir şekilde inanmaya başlar.  

Oyuncular: Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman  

Yönetmen: Joel Schumacher

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15. The Golden Glove, 2019

15. The Golden Glove, 2019

IMDb: 6.7  

Özet: Altın Eldiven, 70’li yıllarda Hamburg’da dehşet saçan seri katil Fritz Honkanın hayatını konu ediyor. Honka, dışarıdan sakin ve sıradan biri olarak görülen bir adamdır. Ancak o, göründüğünün aksine bambaşka bir kişiliğe sahiptir. Kaybedenlerin ve dışlanmışların müdavim olduğu Altın Eldiven adındaki bir barda takılan Honka, kurbanlarını burada seçer. Kurbanlarını, çatı katında bulunan evine götüren ve onları buradan öldüren Honka, cesetleri evin kilerinde saklamaya başlar. Honka, düzenli bir işe girmesiyle birlikte kendisini bir süreliğine de olsa bu kirli dünyadan uzak tutar. Ancak onun alışkanlıklarından vazgeçmesi pek de mümkün değildir.

Oyuncular: Marc Hosemann, Jonas Dassler, Adam Bousdoukos  

Yönetmen: Fatih Akın

14. The Fog, 1980

14. The Fog, 1980

IMDb: 6.8 

Özet: Yüz yıl önce Antonio Bay adlı ufak bir sahil kasabasının ilk sakinleri, bölgede bastıran sis nedeniyle zor durumdaki gemileri, sahte ışıklarla kayalıklara çekip, batan gemilerin kargolarını yağmalamaktaydılar. Bu sırada batırılan Elizabeth Dane adlı geminin kargosundaki altınlar da kasabanın inşasında kullanılmıştı. Ancak şimdi kasabanın kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde, geminin mürettebatının hayaletleri, bastıran sisle beraber intikamlarını ve kendilerinden çalınan altınları almak için kasabaya dönmüşlerdi. Antonio Bay'in yeni sakinleri için dehşet dolu bir gece başlamak üzereydi. Başrollerde 'Çığlıklar Kraliçesi' Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau ve Janet Leigh gibi önemli oyuncuların yer aldığı, korkunun ustası John Carpenter'dan kült film haline gelmiş bir korku klasiği. 

Oyuncular: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh 

Yönetmen: John Carpenter

13. Barda, 2007

13. Barda, 2007

IMDb: 7.0  

Özet: Bir gece yarısı, arkadaşlarının işlettiği barda son biralarını içip eve dönecekken içeri giren beş kişilik bir grup tarafından silahla alıkonulurlar. Elleri, ayakları, ağızları bağlanan gençler sabaha kadar dayakişkence ve tecavüze maruz kalırlar. Kendilerini alıkoyan grubun görünürde hiçbir amacı yoktur. Yaşları 20 ile 45 arasında değişen bu grup, hayatlarında eksik kalan her şeyin hesabını hiç tanımadıkları bu gençlerden çıkartırlar.  

OyuncularNejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin  

Yönetmen: Serdar Akar

12. Snowpiercer, 2013

12. Snowpiercer, 2013

IMDb: 7.1  

Özet: Gezegendeki neredeyse tüm insanları öldüren küresel ısınmayı durdurmak için yapılan başarısız bir deney nedeniyle gerçekleşen buz çağında hayatta kalan insanlar Snowpiercer isimli bir trende yaşamak zorundadır.  

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton  

Yönetmen: Bong Joon Ho

11. Midsommar, 2019

11. Midsommar, 2019

IMDb: 7.1  

Özet: Ritüel, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç'te yerel bir pagan kültürünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. Geleneksel Midsommar festivaline katılmak isteyen Dani ve Christian, üniversiteden arkadaşları ile birlikte İsveç'e doğru yola koyulur.

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren  

Yönetmen: Ari Aster

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10. We Need to Talk About Kevin, 2011

10. We Need to Talk About Kevin, 2011

IMDb: 7.5  

Özet: Eva Khatchadourian, Kevin'a hamile kaldığı gençlik yıllarında bütün kariyer planlarını ve hedeflerini bir kenara koyarak çocuğunu dünyaya getirmeye karar verir. Fakat Eva, Kevin doğduğundan beri oğluyla yakın bir bağ kuramaz ve oğlunun tuhaf ve aykırı davranışlarıyla ilgili hep kendini suçlar. Kevin giderek toplumsal ve ahlaki normların dışına çıkar. Babası Franklin Kevin’in sadece bir “çocuk” olduğunda ısrarcıdır ve bu konuda Eva'nın elinden hiçbir şey gelmez. Ancak Kevin aslında daha yeni başlamıştır ve yapabilecekleri hayal edebilecekleri noktanın çok üstündedir.  

Oyuncular: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller  

Yönetmen: Lynne Ramsay

9. Funny Games, 1997

9. Funny Games, 1997

IMDb: 7.5   

Özet: Ann, George ve oğulları Georgie kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Gittikleri gün Ann yemek yapmaya koyulur ve bu sırada genç ve kibar görünümlü Peter, Ann’den yumurta istemeye gelir. Bu aile için gerilim dolu saatlerin başlangıcı olur.   

Oyuncular: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch   

Yönetmen: Michael Haneke

8. The Skin I Live In, 2011

8. The Skin I Live In, 2011

IMDb: 7.6    

Özet: Vücudu bir kazada yanmış olan eşini yanık görüntüsünden kurtarmak için yeni bir deri yaratmak üzerine çalışmalar yapan Dr. Robert Ledgard domuz-insan kanı karışımıyla elde ettiği bir deri üretir. Eşinin yanmış vücudunu görmesi üzerine intihar etmesi ve küçük kızlarının da buna şahit olmasından sonra büyük depresyon geçiren aile iyice hassaslaşmıştır.   

Oyuncular: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet    

Yönetmen: Pedro Almodovar

7. Oslo, August 31st, 2011

7. Oslo, August 31st, 2011

IMDb: 7.6 

Özet: Anders şehir dışında bir yerde sürdürdüğü uyuşturucu tedavisini kısa süre sonra tamamlayacaktır; programın bir parçası olarak da iş görüşmesi yapmak üzere şehre inmesine izin verilir. Ama hazır merkezden ayrılmışken şehirde kalır, boş boş gezer, uzun zamandır görmedikleriyle buluşur. Günün geri kalanında ve gece boyunca, geçmişteki hataların hayaletleriyle ancak aşk, yeni bir hayat olasılığı ve sabah gün aydınlandığında geleceği görme umudu sayesinde başa çıkacaktır. 

Oyuncular: Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava 

Yönetmen: Joachim Trier

6. Lilya 4-Ever, 2002

6. Lilya 4-Ever, 2002

IMDb: 7.8  

Özet: 16 yaşındaki Lilya, eski Sovyetler Birliği’nde varoşlarda yaşamaktadır. Annesi tarafından terkedilen genç kız, kendisine baskı uygulayan teyzesinin yanında kalmaktadır. Çıkış yolunu ise arkadaşlarıyla vakit geçirmekte bulur. 

Oyuncular: Oksana Akinshina, Artyom Bogucharskiy, Pavel Ponomaryov  

Yönetmen: Lukas Moodysson

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5. A Prophet, 2009

5. A Prophet, 2009

IMDb: 7.8 

Özet: Altı yıllık cezasını çekmek üzere Fransa'da bir hapishaneye giren Arap asıllı Malik El Djabena hayata karşı geç kalmış bir adamdır. Ne okuyabiliyordur ne de yazabiliyordur. Henüz 19 yaşının sonlarında olsa da diğer mahkumlara göre oldukça zayıf görünmektedir. Genelde Müslüman ve Korsikalı azınlıklardan oluşan suçluların bulunduğu bu hapishanede, yeni gelen Malik'in de çeşitli yükümlülükleri olacaktır. Günden güne görevleri yerine getirdikçe hapishanede nüfuz sahibi olmaya başlayan Malik, bulunduğu ortamda yavaş yavaş yükselerek kendi planlarını yapmaya başlayacaktır. 

Oyuncular: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif 

Yönetmen: Jacques Audiard

4. The Invisible Guest, 2016

4. The Invisible Guest, 2016

IMDb: 8.0   

Özet: Adını temize çıkarmak için Joanna, polis memuru Zheng Wei ile yavaş yavaş ipuçları toplamaya başlar. Davayı birlikte araştırdıklarında Joanna ve Minghao'nun birlikte işlediği başka bir cinayet vakasını keşfederler. Gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaktadır. 

Oyuncular: Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado   

Yönetmen: Oriol Paulo

3. Incendies, 2010

3. Incendies, 2010

IMDb: 8.3 

Özet: Aile dostları olan bir avukatın çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla karşılaşan ikiz kardeşler Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Lübnan'a doğru yola çıkarlar. Simon ilk başta isteksiz davransa da bir süre sonra o da kardeşi Jeanne'e katılır. Aradan geçen yıllar, ailenin tarihini karmaşık bir hale getirmişse de, çocuklar bu serüvenin izlerini sürmeye kararlıdırlar.

Oyuncular: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette 

Yönetmen: Denis Villeneuve

2. Oldboy, 2003

2. Oldboy, 2003

IMDb: 8.4  

Özet: Oh Dae-su, bir gün kendisini küçük karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve niye kapatıldığını bilmeyen adamın dünyayla bağlantısı sadece hücresindeki küçük televizyondur. 15 yıl sonra serbest bırakılan adam intikam almaya karar verir.  

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong  

Yönetmen: Park Chan-wook

1. Grave of the Fireflies, 1988

1. Grave of the Fireflies, 1988

IMDb: 8.5   

Özet: II. Dünya Savaşı henüz sona ermiş, Japonya onur kırıcı bir şekilde teslim olmaya zorlanmıştır. Aynı günlerde Seita isimli delikanlı bir tren istasyonunda yere uzanmış son nefesini vermektedir. Seita yaşadıklarını hatırlar. O ve küçük kardeşi Setsuko, savaş başladığında Kobe'de yaşamaktadırlar. Anneleri Amerikan bombardımanında öldüğünde, babaları da donanmada denizci olduğu için teyzelerinin yanına gönderilirler. Buraya uyum sağlayamayan ve teyzeleriyle tartışan iki kardeş evden kaçıp yollara düşer.    

Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi   

Yönetmen: Isao Takahata

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melly luppy

psikolojimiz çok saglamdı sanki bi bunlar kalmıştı görmedigimiz