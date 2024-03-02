İzledikten Çok Uzun Bir Süre Sonra Bile Etkisinden Çıkmanızın Neredeyse İmkansız Olduğu Filmler!
İzledikten Çok Uzun Bir Süre Sonra Bile Etkisinden Çıkmanızın Neredeyse İmkansız Olduğu Filmler!
Sizi koltuğunuza çivileyerek düşünce dünyanızı altüst edecek derecede etkileyici filmleri sizler için listeledik. Çoğunlukla rahatsız edici, bazen de yıkıcı etkilere sahip bu filmleri izlemeden önce iki kez düşünün. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. The Human Centipede (First Sequence), 2009
19. A Serbian Film, 2010
18. Cannibal Holocaust, 1980
17. Girl in the Basement, 2021
16. The Number 23, 2007
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. The Golden Glove, 2019
14. The Fog, 1980
13. Barda, 2007
12. Snowpiercer, 2013
11. Midsommar, 2019
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. We Need to Talk About Kevin, 2011
9. Funny Games, 1997
8. The Skin I Live In, 2011
7. Oslo, August 31st, 2011
6. Lilya 4-Ever, 2002
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. A Prophet, 2009
4. The Invisible Guest, 2016
3. Incendies, 2010
2. Oldboy, 2003
1. Grave of the Fireflies, 1988
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
psikolojimiz çok saglamdı sanki bi bunlar kalmıştı görmedigimiz