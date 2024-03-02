İzledikten Çok Uzun Bir Süre Sonra Bile Etkisinden Çıkmanızın Neredeyse İmkansız Olduğu Filmler!

IMDb: 6.7

Özet: Altın Eldiven, 70’li yıllarda Hamburg’da dehşet saçan seri katil Fritz Honkanın hayatını konu ediyor. Honka, dışarıdan sakin ve sıradan biri olarak görülen bir adamdır. Ancak o, göründüğünün aksine bambaşka bir kişiliğe sahiptir. Kaybedenlerin ve dışlanmışların müdavim olduğu Altın Eldiven adındaki bir barda takılan Honka, kurbanlarını burada seçer. Kurbanlarını, çatı katında bulunan evine götüren ve onları buradan öldüren Honka, cesetleri evin kilerinde saklamaya başlar. Honka, düzenli bir işe girmesiyle birlikte kendisini bir süreliğine de olsa bu kirli dünyadan uzak tutar. Ancak onun alışkanlıklarından vazgeçmesi pek de mümkün değildir.

Oyuncular: Marc Hosemann, Jonas Dassler, Adam Bousdoukos

Yönetmen: Fatih Akın